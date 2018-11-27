Жена Икарди: «Если бы Мауро хотел выиграть «Золотой мяч», он бы сменил «Интер» на другую команду»

Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что футболист не задумывается о выигрыше престижной премии «Золотой мяч». По ее словам, если бы аргентинец хотел бы получить эту награду, он бы сменил команду.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему форварду со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

«Мауро вообще не думает о «Золотом мяче». Он играет в той команде, в которой хочет играть, и проводит каждую игру по мере ее появления. Если бы он думал о «Золотом мяче», он бы захотел сменить команду.

Между Мауро и болельщиками были недоразумения, но со временем их отношения показали себя как серьезные.

Он сильный и профессионал, который думает только о поле. Например, однажды в Генуе фанаты свистели в его сторону, но все же забил два гола», – сказала Нара.