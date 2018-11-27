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    Жена Икарди: «Если бы Мауро хотел выиграть «Золотой мяч», он бы сменил «Интер» на другую команду»

    Жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что футболист не задумывается о выигрыше престижной премии «Золотой мяч». По ее словам, если бы аргентинец хотел бы получить эту награду, он бы сменил команду.

    Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему форварду со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

    «Мауро вообще не думает о «Золотом мяче». Он играет в той команде, в которой хочет играть, и проводит каждую игру по мере ее появления. Если бы он думал о «Золотом мяче», он бы захотел сменить команду.

    Между Мауро и болельщиками были недоразумения, но со временем их отношения показали себя как серьезные.

    Он сильный и профессионал, который думает только о поле. Например, однажды в Генуе фанаты свистели в его сторону, но все же забил два гола», – сказала Нара.

    Источник: Football Italia

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    27.11.2018 18:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 27 ноября 2018, 20:44

      Если бы я думал о Бейонсе - то давно бы на ней женился. Да-да, именно так, жена Икарди тому подтверждение )))
      Идиотка.

      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 ноября 2018, 20:30

      Икарди, для начала, нужно пробиться в основу Аргентины

      -1
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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги > Бухбух 27 ноября 2018, 23:20

      в сборной он не играет, потому что увел жену у Макси Лопеса... стыдно не знать

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > Сын_маминой_подруги 27 ноября 2018, 23:43

      Это, типа из-за этого и не играет ?

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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги > Бухбух 28 ноября 2018, 01:07

      ессесна, из-за этого... Месси, как друг Лопеса, выдвинул ультиматум, что "либо я, либо Икарди"

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      Рейтинг: +52

      de ligt 27 ноября 2018, 19:55

      В Интере разве не реально взять золотой мяч?

      1
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