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    Россиянин, устроивший теракт возле автобуса «Боруссии» Д, получил 14 лет тюрьмы

    В Дортмунде прошло судебное заседание по делу Сергея Венергольда, устроившего теракт возле автобуса «Боруссии» 11 апреля 2017 года накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).

    Как сообщает Deutsche Welle, по итогам заседания 29-летнего россиянина признали виновным в покушении на убийство 28 человек, которые находились в транспортном средстве. Суд приговорил Венергольда к 14-ти годам лишения свободы.

    Ранее появилась информация, что обвинение требует для Венергольда пожизненного заключения. Защита в свою очередь просила о наказании сроком менее 10 лет.

    Россиянину инкриминировались изготовление самодельных взрывчатых устройств и теракт возле автобуса «Боруссии», в результате которого пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра и один полицейский.

    Источник: Deutsche Welle

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    27.11.2018 17:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 28 ноября 2018, 20:36

      Ну хоть в цивильной тюряге посидит,с комфортом ,без тараканов и т.д. и т..п...

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat 27 ноября 2018, 20:57

      Адекватное наказание, только еще бы этих черно..опых беженцев, когда они кого-то насилуют и т.д. на столько же садить, а не пальчиком грозить...

      2
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      Рейтинг: +52

      de ligt 27 ноября 2018, 19:50

      поделом..

      4
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      Рейтинг: +2744

      a_who 27 ноября 2018, 18:51

      100 пудов кто то проплатил ! отсидит выйдет богатым ) ну или больной

      -2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 ноября 2018, 18:30

      я фигею с этих придурков .... ну решил уже чтото взорвать/ся ... особенно с выбора их цели... спортсмены, простые люди, жилые дома..... разве они вам мешают жить и корень зла?

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 27 ноября 2018, 18:24

      Еврей какой то

      -2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 27 ноября 2018, 18:19

      Этнический немец, имеет двойное гражданство - России и Германии...

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 27 ноября 2018, 17:38

      Ого , а мотив какой был ?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > сапёр75 27 ноября 2018, 17:44

      Шантажировал вроде,или игру хотел сорвать.В общем бабок хотел срубить по лёгкому.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 > александр п 27 ноября 2018, 17:51

      Вот он , оказывается мотив : В СМИ также появлялась информация, согласно которой Венергольд пытался заработать благодаря теракту. Ранее он приобрёл акции «Боруссии» на € 78 тыс. Россиянин надеялся, что ему удастся заработать до € 4 млн за счёт падения акций после взрыва.

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > сапёр75 27 ноября 2018, 18:27

      мотив- дибил

      3
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      Рейтинг: +52

      de ligt > сапёр75 27 ноября 2018, 20:06

      Если акции падают в цене, то можно в минус уйти, а не заработать. Заработать на акциях можно, когда они растут в цене.
      Не логично вообще.
      Может он хотел скупить по дешевке акции, а потом их продать?

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 27 ноября 2018, 17:27

      Надо как в сша на 120

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > все_будет_AUDI 27 ноября 2018, 21:37

      Там тоже не всё так просто.Если дают пожизненное,то через 7 лет можешь подать прошение,типа исправился....Поэтому и дают такие огромные сроки.

      2
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