Россиянин, устроивший теракт возле автобуса «Боруссии» Д, получил 14 лет тюрьмы

В Дортмунде прошло судебное заседание по делу Сергея Венергольда, устроившего теракт возле автобуса «Боруссии» 11 апреля 2017 года накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3).

Как сообщает Deutsche Welle, по итогам заседания 29-летнего россиянина признали виновным в покушении на убийство 28 человек, которые находились в транспортном средстве. Суд приговорил Венергольда к 14-ти годам лишения свободы.

Ранее появилась информация, что обвинение требует для Венергольда пожизненного заключения. Защита в свою очередь просила о наказании сроком менее 10 лет.

Россиянину инкриминировались изготовление самодельных взрывчатых устройств и теракт возле автобуса «Боруссии», в результате которого пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра и один полицейский.