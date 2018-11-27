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    Кафельников – о поддержке Глушакова игроками «Спартака»: «Клоуны. Чистая показуха. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру?»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал футболистов москвичей за акцию в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.

    Сегодня игроки и сотрудники красно-белых надели футболки с номером 8 и фотографировались с плакатом «Один за всех и все за одного».

    «Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру? Они бы лучше надели майки с цифрой 2 в поддержку лучшего защитника команды Самуэля Жиго, который восстанавливается от тяжелой травмы. Или в поддержку Ромы Зобнина, который вчера перенес операцию на колене. Это был бы шикарный жест.

    Здесь же – чистая показуха. Я в прошлом профессиональный спортсмен, и понимаю, откуда это все идет. До омерзительного противно», – сказал Кафельников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2018 16:11
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 ноября 2018, 11:00

      Скоро из Глушакова национального героя сделают...

      0
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 28 ноября 2018, 01:05

      Сложно не согласиться

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 27 ноября 2018, 21:42

      Согласен

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      Рейтинг: +23534

      Мары 27 ноября 2018, 20:15

      https://m.sports.ru/amp/post/2260322/?fbclid=****************************************************-ZpW6_vhA
      Пройдите по ссылке и прочитайте текст.Многое станет понятно.

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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 27 ноября 2018, 19:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Для меня Спартак, это в первую очередь команда, не болельщики, фанаты и иже с ними. Лицемеры, гниль, и клоуны, это не игроки, а те кто меньше двух лет назад на руках носил каждого кто внес хоть сколь нибудь значимый вклад в завоевание долгожданной победы. Для таких нет ничего святого, с грязью смешивали многих тех, кого раньше боготворили. И Романцеву доставалось, И Карпин был пуделем, И Джанаев "Сосланом-**баном", и Тихонов подстилкой, и ветеранам достается на орехи, грязь льется рекой, что уж говорить про тех кто сейчас выходит на поле. Федун может продать Спартак как его об этом просят, уволить менеджмент как его об этом просят, можно продать игроков неугодных псевдоболельщикам, вот только их самих нельзя продать, уволить. И будем мы дальше слушать и читать всю эту грязь. Свиньями кстати называют не команду, а тех называет себя болельщиком Спартака, и порой с ними сложно не согласиться. Мнение мое конечно не станет популярным, но мне плевать, про меня то с трибун не будут кричать что я контрацептив, а значит переживу.

      -5
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Konyshev_RW 28 ноября 2018, 02:15

      ой как недалёк ты в своих суждениях...молодо-зелено...

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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Каратель 28 ноября 2018, 13:14

      Куда уж мне до вас, вершителей судеб) Каковы ответные доводы? Минусы к комментарию? Вот и вся ваша правда) Ой, я ведь забыл, вы и есть Спартак, простите.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Konyshev_RW 28 ноября 2018, 17:33

      Я минусы ставлю очень редко,очень...уж если коммент не далёкий и смахивает на заказной

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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW > Каратель 28 ноября 2018, 17:59

      Заказной???))) Да у вас батенька паранойя) Ну хотя бы весело)

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Konyshev_RW 29 ноября 2018, 05:57

      Внимательно читай...

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 27 ноября 2018, 18:28

      А на счет клоунов-это вопрос к Ю.В.Никулину,я так думаю...

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 27 ноября 2018, 18:19

      Это не единство, а его видимость.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 ноября 2018, 18:17

      вот тут кафель прям прав на все 100! подписываюсь!

      18
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      Рейтинг: +6913

      батог 27 ноября 2018, 18:11

      ++++++!!!

      6
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 27 ноября 2018, 18:01

      Глушаков наглый , омерзительный тип ! Удивительно , как его разум может хавать презрение к нему ?!

      8
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