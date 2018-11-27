Кафельников – о поддержке Глушакова игроками «Спартака»: «Клоуны. Чистая показуха. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру?»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал футболистов москвичей за акцию в поддержку капитана команды Дениса Глушакова.

Сегодня игроки и сотрудники красно-белых надели футболки с номером 8 и фотографировались с плакатом «Один за всех и все за одного».

«Клоуны. Не могли сплотиться, когда увольняли Карреру? Они бы лучше надели майки с цифрой 2 в поддержку лучшего защитника команды Самуэля Жиго, который восстанавливается от тяжелой травмы. Или в поддержку Ромы Зобнина, который вчера перенес операцию на колене. Это был бы шикарный жест.

Здесь же – чистая показуха. Я в прошлом профессиональный спортсмен, и понимаю, откуда это все идет. До омерзительного противно», – сказал Кафельников.