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    Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе перешел в «Анжи»

    «Анжи» объявил о переходе в клуб нападающего Николоза Кутателадзе.

    В 2008 году грузинский футболист переехал в Чехию, где в течение двух лет занимался в школе пражской «Спарты». После форвард провел еще шесть лет в академии «Лилля», а в 2016 году перешел в систему «ПСЖ», где выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16-ти лет и в чемпионате Франции для игроков не старше 17-ти лет.

    17-летний Кутателадзе перешел в «Анжи» на правах свободного агента.

    Источник: ФК «Анжи»

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    27.11.2018 15:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 ноября 2018, 19:32

      как узнает что в столовой кормить не будут сразу на лыжи встанет и скатится подальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 27 ноября 2018, 18:24

      Один вопрос!Зачем???Команду судя по всему вот вот похоронят!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 18:23

      Интересно будет посмотреть на этого талантливого паренька. Может "Анжи" будет трамплином в его дальнейшей успешной футбольной карьере...

      0
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      Рейтинг: +185

      Edward52 27 ноября 2018, 18:09

      Отлично, теперь Анжи будет по двушке в каждом матче загружать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 17:50

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 27 ноября 2018, 17:42

      Нашел куда перейти!!! Клуб почти банкрот!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 ноября 2018, 16:54

      Е б а у парня скачок в карьере

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 16:04

      анжи это просто попрашайки, все ноют и ноют а игроки появляются все новые и новые

      0
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