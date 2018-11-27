Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе перешел в «Анжи»

«Анжи» объявил о переходе в клуб нападающего Николоза Кутателадзе.

В 2008 году грузинский футболист переехал в Чехию, где в течение двух лет занимался в школе пражской «Спарты». После форвард провел еще шесть лет в академии «Лилля», а в 2016 году перешел в систему «ПСЖ», где выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16-ти лет и в чемпионате Франции для игроков не старше 17-ти лет.

17-летний Кутателадзе перешел в «Анжи» на правах свободного агента.