Сутормин: «Раньше выпивали залпом стакан водки – и на игру, но у нас другое поколение»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин отметил, что команда не отмечала победу над «Уфой» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ. По словам футболиста, он вообще не употребляет алкоголь.

«Победили «Уфу», но отмечать некогда. У нас 28-го игра, потом 1-го. К слову, вообще не употребляю. Хотя некоторые рассказывают, что раньше выпивали стакан водки залпом и вперeд, на игру. Но у нас другое поколение, я точно не из таких. Я за ЗОЖ.

С «Уфой» играли в минус 10, но во второй лиге было ещe сложнее – до минус 15 доходило. Ещe и болельщиков не было: такое ощущение, будто мужики выходили поиграть в выходной», – сказал Сутормин.