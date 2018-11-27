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    Сутормин: «Раньше выпивали залпом стакан водки – и на игру, но у нас другое поколение»

    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин отметил, что команда не отмечала победу над «Уфой» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ. По словам футболиста, он вообще не употребляет алкоголь.

    «Победили «Уфу», но отмечать некогда. У нас 28-го игра, потом 1-го. К слову, вообще не употребляю. Хотя некоторые рассказывают, что раньше выпивали стакан водки залпом и вперeд, на игру. Но у нас другое поколение, я точно не из таких. Я за ЗОЖ.

    С «Уфой» играли в минус 10, но во второй лиге было ещe сложнее – до минус 15 доходило. Ещe и болельщиков не было: такое ощущение, будто мужики выходили поиграть в выходной», – сказал Сутормин.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.11.2018 13:36
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 ноября 2018, 18:19

      все они стараются стать СВЕРХ спортсменами.. допинг центрифуги . стакан.....
      но все проще.... вставляете инвалидам ( нашей сборной) по шокеру в жопу а пульт тренеру......или на фан сектор

      0
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 27 ноября 2018, 17:00

      ...я никогда не пил до игры,но некоторые мои партнёры приходили на игру поддатыми и перед игрой стакан гранёный...и в бой!!!В перерыве ещё стакан...и ничего.Всегда выигрывали дома , в Казани проигрывали только Оргсинтезу.Да,забыл сказать---поддатые почти все голы забивали,а мне приходилось очень много работать на поле. И ещё--- играли во второй зоне Казани.

      2
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 > FaTeK1945ru 27 ноября 2018, 17:16

      Это называется допинг..

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > FaTeK1945ru 27 ноября 2018, 17:27

      Водка это своего рода энергетик,но она снижает реакцию.

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > FaTeK1945ru 27 ноября 2018, 18:17

      из серии про кровь и центрифугу..... ребята гоняют кровь и вкачивают, но я нееет

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:58

      Ослаб народ ,что поделаешь. Хотя и хвастаться "стаканом водки" перед игрой не следует. Для этого есть другие соревнования и рекорды.

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      Рейтинг: -5

      kiop731 27 ноября 2018, 16:44

      Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k.info

      -1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 27 ноября 2018, 16:36

      Сутормин: «Раньше выпивали залпом стакан водки – и на игру, но у нас другое поколение»

      А щас после кальяна как мертвые лошади.

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 27 ноября 2018, 16:17

      Витёк Леоненко из 90-х ,меньше 2-х стакашек на грудь,да залпом,да перед матчем и не принимал!!!Ещё таковы были тюлени,да из Тюмени.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 27 ноября 2018, 15:40

      Сам придумал или рассказал кто, про стакан? Махни, и попробуй часок побегать.
      Хоспаде, и это профессиональный спортсмен...

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 27 ноября 2018, 14:46

      Сейчас точно другое поколение. У меня сын 17 лет все друзья не пьют, не курят спортом занимаются..
      Вот мы в 90-е после игры всегда шли и брали пиво сидели и отмечали либо победу либо поражение. так называемый разбор игры!!

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      Рейтинг: +16625

      афоня72 > афоня72 27 ноября 2018, 14:47

      Забыл добавить в компе тоже при этом сидят..

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > афоня72 27 ноября 2018, 17:04

      ...а мы ехали на автобусе до Юдино,там заворачивали в лесок и проводили разбор игры и с песнями домой в Васильево!!!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 ноября 2018, 14:43

      А по мне, так хоть весь пузырь приговори- лишь бы на поле толк был....Я из поколения 80-х, так многие употребляли алкоголь, но играли -будь здоров....Дело совсем не в этом....

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > zico2205 27 ноября 2018, 17:06

      ...а я из поколения 70-х.Но до игры всегда был противником возлияний.

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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 14:42

      все наши футболеры не пьют, но прав за езду в нетрезвом состоянии лишаются часто

      3
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