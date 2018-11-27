Дриусси – лучший игрок 15-го тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси победил в голосовании на звание лучшего футболиста 15-го тура РПЛ.

За аргентинца свои голоса отдали 20 392 человек (53,04%). Второе место досталось защитнику ЦСКА Хердуру Магнуссону – 10 641 человек (27.68%), третье место занял форвард «Спартака» Луис Адриано – 3 390 человек (8.82%).

В матче с «Ростовом» (2:0) Дриусси забил гол и сделал результативную передачу. В текущем сезоне 22-летний форвард провел в российской Премьер-лиге 13 встреч. отметившись четырьмя мячами и семью голевыми передачами.