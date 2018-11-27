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    Дриусси – лучший игрок 15-го тура РПЛ

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси победил в голосовании на звание лучшего футболиста 15-го тура РПЛ.

    За аргентинца свои голоса отдали 20 392 человек (53,04%). Второе место досталось защитнику ЦСКА Хердуру Магнуссону – 10 641 человек (27.68%), третье место занял форвард «Спартака» Луис Адриано – 3 390 человек (8.82%).

    В матче с «Ростовом» (2:0) Дриусси забил гол и сделал результативную передачу. В текущем сезоне 22-летний форвард провел в российской Премьер-лиге 13 встреч. отметившись четырьмя мячами и семью голевыми передачами.

    Источник: РПЛ

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    27.11.2018 13:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 ноября 2018, 18:54

      ...пора уже себя показать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 27 ноября 2018, 18:31

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:50

      На его месте мог бы быть Луис Адриано.

      3
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      Рейтинг: +41

      zlyetatary 27 ноября 2018, 14:48

      увы это наш уровень чемпионата!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > zlyetatary 27 ноября 2018, 15:34

      Странно такие вещи слышать. Это один из лучших форвардов в России. Вы хоть как играет этот игрок видели?

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 ноября 2018, 14:42

      бред! если Дриуссик лучший,то все остальные просто не умеют играть

      -3
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