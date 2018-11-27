ЦСКА примет «Викторию» в пятом туре Лиги чемпионов

ЦСКА сегодня встретится с «Викторией» на своем поле в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Перед игрой с командой из Пльзеня армейцы имеют четыре очка в своем активе и занимают третье место в группе. «Виктория» набрала один балл и замыкает турнирную таблицу группы G.

Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира, москвичам необходима только победа. При любом другом исходе ЦСКА завершит борьбу в Лиге чемпионов.

Матч ЦСКА – «Виктория» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.