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    ЦСКА примет «Викторию» в пятом туре Лиги чемпионов

    ЦСКА сегодня встретится с «Викторией» на своем поле в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Перед игрой с командой из Пльзеня армейцы имеют четыре очка в своем активе и занимают третье место в группе. «Виктория» набрала один балл и замыкает турнирную таблицу группы G.

    Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира, москвичам необходима только победа. При любом другом исходе ЦСКА завершит борьбу в Лиге чемпионов.

    Матч ЦСКА – «Виктория» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2018 20:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +38

      Space001 27 ноября 2018, 21:49

      выйграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 ноября 2018, 20:42

      3-0

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 ноября 2018, 20:36

      Что-то тревожно за ЦСКА. Будет, примерно, как Спартак - Марибор год назад.

      -1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > sssrspartak 27 ноября 2018, 23:01

      Неожиданно слишком рано повели в счете, потом расслабились, а поднапрячься вновь в планы не входило.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 27 ноября 2018, 20:31

      Что за команда Виктория Пльзень?
      Победим мы её все вместе!
      Пусть её накроет плесень
      На её твёрдом четвертом месте!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 27 ноября 2018, 20:06

      Победы!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 27 ноября 2018, 20:06

      Победы Армейцам!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 17:47

      Пацанам удачи, интересной, результативной и приятной игры во всех отношениях !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 27 ноября 2018, 17:30

      Рвать,как Тузик грелку!Только победы ЦСКА!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:40

      Удачи ЦСКА.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 ноября 2018, 14:33

      пусть будет виктория над "викторие" !!! вперед !!

      8
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