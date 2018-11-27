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    Дзагоев: «С детства мечтал перейти в ЦСКА. В этом клубе я хотел бы закончить карьеру»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» рассказал, что всегда мечтал выступать за армейцев и хочет завершить карьеру в этом клубе.

    – Каково это – оказаться в команде, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов?

    – Я с детства мечтал перейти в ЦСКА, ведь там работал мой земляк Валерий Георгиевич Газзаев. В 2007 году мечта стала реальностью. Это был большой вызов для меня как для молодого игрока. Хотелось достичь в клубе как можно больших высот.

    – Можете вспомнить свои первые матчи в Лиге чемпионов, противостояния с «Манчестер Юнайтед», «Интером»?

    – Прекрасно помню свой дебют – встречу с «Вольфсбургом» на выезде. Мы проиграли 1:3, но мне удалось забить. Всего в шести матчах группового этапа я забил трижды. Можно сказать, неплохой показатель. К тому же ЦСКА впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Потом прошли «Севилью» и попали в четвертьфинале на «Интер» – победителя турнира того сезон. Там тоже выступили достойно, потерпев два минимальных поражения. В целом, первая Лига чемпионов оказалась для меня удачной.

    – Каково это – играть за одну команду в течение 11 лет?

    – Я в ней освоился. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую. ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано (смеется). 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше.

    Встреча ЦСКА – «Виктория» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    27.11.2018 12:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 28 ноября 2018, 00:30

      а у меня ощущение, что в детстве дзагоев мечтал стать пациентом.....
      с его паталогией травм порой кажется , что ему лишь бы в госпитале повалятся

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 17:43

      Его "хрустальность" не позволит ему продолжить карьеру в других клубах. Тем более, что и в спортивном плане у него регресс... Тут под вопросом может вообще стоять дальнейшее продолжение спортивной карьеры. Играющий "дядька" в ЦСКА бы сейчас пригодился, но потянет ли Дзага эту ношу ?...

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:38

      Это пожалуй будет самым лучшим вариантом Алан.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 27 ноября 2018, 16:30

      С учетом частой травматичности Дзаги - врядли кто-то еще рискнет его к себе взять. А судя по тому как события развиваются - "поиграет" он еще в лучшем случае пару лет. Поэтому таки да, закончит он карьеру именно в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 27 ноября 2018, 15:32

      Играть,не играет,то хоть вьюхи раздает,по-другому ещё как о себе заявить...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:53

      мечты сбываются

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 27 ноября 2018, 14:43

      да походу ты уже заканчиваешь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 27 ноября 2018, 14:05

      Молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 27 ноября 2018, 14:00

      Карьеру, похоже, стеклянный, уже закончил, хотя, конечно, надеемся, что ещё поиграет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 27 ноября 2018, 13:43

      Только 28 лет?? Я думал, уже далеко за 30. Офигеть.

      2
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