Дзагоев: «С детства мечтал перейти в ЦСКА. В этом клубе я хотел бы закончить карьеру»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией» рассказал, что всегда мечтал выступать за армейцев и хочет завершить карьеру в этом клубе.

– Каково это – оказаться в команде, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов?

– Я с детства мечтал перейти в ЦСКА, ведь там работал мой земляк Валерий Георгиевич Газзаев. В 2007 году мечта стала реальностью. Это был большой вызов для меня как для молодого игрока. Хотелось достичь в клубе как можно больших высот.

– Можете вспомнить свои первые матчи в Лиге чемпионов, противостояния с «Манчестер Юнайтед», «Интером»?

– Прекрасно помню свой дебют – встречу с «Вольфсбургом» на выезде. Мы проиграли 1:3, но мне удалось забить. Всего в шести матчах группового этапа я забил трижды. Можно сказать, неплохой показатель. К тому же ЦСКА впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Потом прошли «Севилью» и попали в четвертьфинале на «Интер» – победителя турнира того сезон. Там тоже выступили достойно, потерпев два минимальных поражения. В целом, первая Лига чемпионов оказалась для меня удачной.

– Каково это – играть за одну команду в течение 11 лет?

– Я в ней освоился. В России, скорее всего, вряд ли перейду в какую-то другую. ЦСКА – клуб, где я хотел бы закончить карьеру. Хотя пока, надеюсь, рано (смеется). 28 лет – немаленький возраст, но хочется продолжать работать, побеждать, выступать как можно лучше.

Встреча ЦСКА – «Виктория» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.