Форвард «Марселя» Товен уступает только Роналду и Месси по забитым голам в 2018 году

Нападающий «Марселя» Флориан Товен забил за свой клуб 24 мяча в Лиге 1 в 2018 году.

Таким образом, француз уступает по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатов в этом календарном году только форвардам Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус») и Лионелю Месси («Барселона»). На счету португальца и аргентинца 31 и 28 мячей соответственно.

В текущем сезоне Товен провел в чемпионате Франции 13 матчей, записав на свой счет 10 голов и три результативные передачи.