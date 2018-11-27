Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Форвард «Марселя» Товен уступает только Роналду и Месси по забитым голам в 2018 году

    Нападающий «Марселя» Флориан Товен забил за свой клуб 24 мяча в Лиге 1 в 2018 году.

    Таким образом, француз уступает по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатов в этом календарном году только форвардам Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус») и Лионелю Месси («Барселона»). На счету португальца и аргентинца 31 и 28 мячей соответственно.

    В текущем сезоне Товен провел в чемпионате Франции 13 матчей, записав на свой счет 10 голов и три результативные передачи.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2018 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 17:37

      Уже вчера о нём была информация, где правильно написали, что он полузащитник. Можете написать, что он вингер, атакующий полузащитник, но Товен не нападающий, тем более классический. Хотя не удивлюсь, если завтра напишут, что он защитник атакующий...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 27 ноября 2018, 14:56

      Французский лига это не тот уровень игры,как в Испании и в Италии,так что он может забить больше но мастер не такого уровня как эти две инопланетяне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 14:36

      с такими результатами скоро поедет на повышение

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 