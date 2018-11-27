Форвард «Марселя» Товен уступает только Роналду и Месси по забитым голам в 2018 году

Уже вчера о нём была информация, где правильно написали, что он полузащитник. Можете написать, что он вингер, атакующий полузащитник, но Товен не нападающий, тем более классический. Хотя не удивлюсь, если завтра напишут, что он защитник атакующий...
Нападающий «Марселя» Флориан Товен забил за свой клуб 24 мяча в Лиге 1 в 2018 году.
Таким образом, француз уступает по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатов в этом календарном году только форвардам Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус») и Лионелю Месси («Барселона»). На счету португальца и аргентинца 31 и 28 мячей соответственно.
В текущем сезоне Товен провел в чемпионате Франции 13 матчей, записав на свой счет 10 голов и три результативные передачи.