Два игрока «Ротора» пройдут просмотр в «Крыльях Советов»

Дениса Якубу уже не первый раз хотят взять не как не доедет до нас) значит что то в нём есть) вроде за Кубань он играл) мб ошибаюсь)
Два футболиста «Ротора» имеют шанс попасть в команду Премьер-лиги. Полузащитник волгоградцев Денис Якуба и защитник Максим Карпов пройдут просмотр в «Крыльях Советов».
В контракте Якубы есть опция, в котором прописана возможность перехода в клуб РПЛ. В текущем первенстве ФНЛ 22-летний опорный хавбек провел 11 матчей. В его услугах ранее проявляла заинтересованность «Уфа».