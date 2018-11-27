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    Два игрока «Ротора» пройдут просмотр в «Крыльях Советов»

    Два футболиста «Ротора» имеют шанс попасть в команду Премьер-лиги. Полузащитник волгоградцев Денис Якуба и защитник Максим Карпов пройдут просмотр в «Крыльях Советов».

    В контракте Якубы есть опция, в котором прописана возможность перехода в клуб РПЛ. В текущем первенстве ФНЛ 22-летний опорный хавбек провел 11 матчей. В его услугах ранее проявляла заинтересованность «Уфа».

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.11.2018 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 27 ноября 2018, 18:48

      Дениса Якубу уже не первый раз хотят взять не как не доедет до нас) значит что то в нём есть) вроде за Кубань он играл) мб ошибаюсь)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 16:41

      "Ротор" сыпется, уволили тренера Евдокимова. Там были и остаются проблемы с финансированием команд мастеров по многим игровым видам спорта. Максим Карпов принадлежит "Зениту", перспективный и толковый ЦЗ, но никак не попадёт в хорошие руки. Забрал бы его уже Курбан и довёл до ума...

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 16:18

      Ротор борется за выживание а у него забирают лучших игроков.

      1
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 27 ноября 2018, 11:02

      Ждёт победы! Ждёт победы! Ждёт победы Волгоград!
      Самый лучший клуб на юге - это Ротор Волгоград!

      Рекечинский вон из клуба хэй!хэй!

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