Два игрока «Ротора» пройдут просмотр в «Крыльях Советов»

Два футболиста «Ротора» имеют шанс попасть в команду Премьер-лиги. Полузащитник волгоградцев Денис Якуба и защитник Максим Карпов пройдут просмотр в «Крыльях Советов».

В контракте Якубы есть опция, в котором прописана возможность перехода в клуб РПЛ. В текущем первенстве ФНЛ 22-летний опорный хавбек провел 11 матчей. В его услугах ранее проявляла заинтересованность «Уфа».