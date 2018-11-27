Ковач: «Сделаю так, что «Бавария» будет готова сдерживать «Бенфику» весь матч»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал, что его команда не собирается играть на ничью в предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Ранее сообщалось, что специалист будет уволен со своего поста в случае поражения от португальского клуба.

«Мы знаем, что «Бенфике» для сохранения шансов на выход в 1/8 финала надо побеждать. Это значит, они будут играть в атакующий футбол, но вряд ли будут слишком рисковать. Игра длится 90 минут, и я сделаю так, что моя команда будет готова сдерживать оппонента все это время.

Завтра нам достаточно ничьей, но мы действительно хотим победить. Хотим заработать три очка в Лиге чемпионов и потом вернуться на победную волну в Бундеслиге.

Многие ключевые игроки травмированы – Толиссо, Коман, Хамес... Шансы Гнабри тоже не очень, но будем надеяться, что он поправится», – сказал Ковач.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 27 ноября, в 23:00 по московскому времени.