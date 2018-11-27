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    Ковач: «Сделаю так, что «Бавария» будет готова сдерживать «Бенфику» весь матч»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал, что его команда не собирается играть на ничью в предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Ранее сообщалось, что специалист будет уволен со своего поста в случае поражения от португальского клуба.

    «Мы знаем, что «Бенфике» для сохранения шансов на выход в 1/8 финала надо побеждать. Это значит, они будут играть в атакующий футбол, но вряд ли будут слишком рисковать. Игра длится 90 минут, и я сделаю так, что моя команда будет готова сдерживать оппонента все это время.

    Завтра нам достаточно ничьей, но мы действительно хотим победить. Хотим заработать три очка в Лиге чемпионов и потом вернуться на победную волну в Бундеслиге.

    Многие ключевые игроки травмированы – Толиссо, Коман, Хамес... Шансы Гнабри тоже не очень, но будем надеяться, что он поправится», – сказал Ковач.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Бенфика» состоится во вторник, 27 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    27.11.2018 06:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 15:38

      Победа Баварии поднимет ей настроение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 27 ноября 2018, 08:22

      ждем Юппо-пришествие номер 3..)) нах физрука

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:19

      Сегодня и увидим кто как будет атаковать, а другие сдерживать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 27 ноября 2018, 07:52

      Сдерживать? походу ковач забыл, что тренирует Баварию, а не Айнтрахт

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 27 ноября 2018, 07:42

      Даа, как то грустно от таких заявлений.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 27 ноября 2018, 07:06

      Сдерживать оппонента? Нико Ковач, Бавария должна не сдерживать Бенфику, а рвать ее все 90 минут матча. Забыл в каком клубе работаешь ?

      3
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