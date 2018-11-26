Ковач будет уволен в случае поражения «Баварии» от «Бенфики» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может лишиться своего места в случае поражения от «Бенфики» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее президент клуба Ули Хенесс заявлял, что Ковач совершенно точно сохранит за собой пост на матч Лиги чемпионов. Как сообщает SportBild, такие гарантии распространяются только на один матч.

В текущем сезоне «Бавария» отстает от лидирующей дортмундской «Боруссии» на девять очков, занимая в турнирной таблице Бундеслиги пятое место.