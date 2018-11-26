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    Ковач будет уволен в случае поражения «Баварии» от «Бенфики» в ЛЧ

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач может лишиться своего места в случае поражения от «Бенфики» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Ранее президент клуба Ули Хенесс заявлял, что Ковач совершенно точно сохранит за собой пост на матч Лиги чемпионов. Как сообщает SportBild, такие гарантии распространяются только на один матч.

    В текущем сезоне «Бавария» отстает от лидирующей дортмундской «Боруссии» на девять очков, занимая в турнирной таблице Бундеслиги пятое место.

    Источник: Sport Bild

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    26.11.2018 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 17:18

      Для Ковача это будет час "Х".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 26 ноября 2018, 15:44

      Вот завтра и увидим, желают игроки "слить" Ковача или нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 ноября 2018, 14:24

      Ковач с самого начала вызывал вопросы. Ему ещё повезло, что главным неудачником евросезона стал Лопетеги, его уже никто не переплюнет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 13:33

      игроки как бы его просто не слили

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 26 ноября 2018, 11:49

      Сам бог велел, просрать сезон, это будет к лучшему! Лучше один раз просрать все за один сезон, чем потом несколько лет быть днищем! С такой игрой как против фортуны им в лч не светит ничего

      4
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