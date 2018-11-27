Гвардиола: «Некоторые считают, что если мы не выиграли Лигу чемпионов, то провалились»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает решить вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов в ближайшем матче турнира против «Лиона» на выезде.

«Завтра – отличный шанс обеспечить себе еврокубки на февраль. Мы проиграли один матч, а затем снова стали на рельсы. Мы хорошо отреагировали на допущенную осечку, но работа еще не завершена. Нам нужна еще одна победа и, надеюсь, завтра мы сможем решить свои вопросы на групповом этапе.

Некоторые считают, что если мы не выиграли Лигу чемпионов, то провалились, однако болельщикам нравится просто наблюдать игру команды. Конечно, мы хотим выйти и сыграть в оптимальном состоянии. Если нам повезет пройти в турнире в следующий раунд, это будет говорить само за себя.

Предпочитаю иметь здоровыми всех футболистов, чтобы иметь право выбора, но надо уметь обходиться теми, кто есть в наличии, и мы постараемся сыграть хорошо. Те, кто не сможет быть с нами, сделают все, чтобы побыстрее восстановиться», – сказал Гвардиола.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 27 ноября, в 23:00 по московскому времени.