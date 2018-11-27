Кудичини: «Ситуация на «Уэмбли» немного улучшилась, но поле по-прежнему картофельное»

Экс-вратарь «Тоттенхэма» Карло Кудичини поделился ожиданиями от встречи «шпор» с «Интером» в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Интеру» стоит опасаться быстрых контратак. В субботу (о победе «Тоттенхэма» над «Челси» в АПЛ – прим. «Бомбаридра») их выход из обороны в атаку был просто идеален.

Совет «Интеру»? Думаю, команда и так будет готова к давлению с самого начала матча, она сейчас в отличной форме.

Поле на «Уэмбли»? Ситуация немного улучшилась, но поле по-прежнему картофельное. Непросто играть на таком газоне», – цитирует итальянца Calciomercato со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

Матч английской и итальянской команд состоится на «Уэмбли» в среду, 29-го октября.

28-го октября на главном стадионе Англии прошел матч NFL, а на следующий день «Тоттенхэм» принял на нем «Манчестер Сити» в рамках Премьер-лиги (0:1, 9-й тур).