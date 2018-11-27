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    Кудичини: «Ситуация на «Уэмбли» немного улучшилась, но поле по-прежнему картофельное»

    Экс-вратарь «Тоттенхэма» Карло Кудичини поделился ожиданиями от встречи «шпор» с «Интером» в 5-м туре Лиги чемпионов.

    «Интеру» стоит опасаться быстрых контратак. В субботу (о победе «Тоттенхэма» над «Челси» в АПЛ – прим. «Бомбаридра») их выход из обороны в атаку был просто идеален.

    Совет «Интеру»? Думаю, команда и так будет готова к давлению с самого начала матча, она сейчас в отличной форме.

    Поле на «Уэмбли»? Ситуация немного улучшилась, но поле по-прежнему картофельное. Непросто играть на таком газоне», – цитирует итальянца Calciomercato со ссылкой на La Gazzetto dello Sport.

    Матч английской и итальянской команд состоится на «Уэмбли» в среду, 29-го октября.

    28-го октября на главном стадионе Англии прошел матч NFL, а на следующий день «Тоттенхэм» принял на нем «Манчестер Сити» в рамках Премьер-лиги (0:1, 9-й тур).

    Источник: Calciomercato

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    27.11.2018 01:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25044

      bset 27 ноября 2018, 09:27

      Бомбардировские журналюхи как обычно все даты перепутали.

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 27 ноября 2018, 08:30

      Так поле ушатывать на таком стадионе, даже странно..

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 ноября 2018, 06:05

      На таком уровне такие проколы. Чем там всякие менеджеры у вас занимаются? Кто вообще в разгар сезона додумался там регби проводить, может ещё гонки там на картах устроить?

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