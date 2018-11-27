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    «ПСЖ» может зимой купить Фабиньо у «Ливерпуля»

    Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает L'Eqiupé со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, парижский клуб находится в поиске хавбека оборонительного плана и не имеет времени на поиски игроков в низших лигах.

    25-летний бразилец пополнил состав английского клуба в июле, перейдя из «Монако» за 45 миллионов евро. В текущем клубном сезоне он провел за команду Юргена Клоппа девять матчей и не отметился результативными действиями.

    Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Фабиньо со стороны «Милана».

    «ПСЖ» и «Ливерпуль» встретятся в среду, 28-го ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.

    Источник: L'Éqiupe

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    27.11.2018 01:20
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