«ПСЖ» может зимой купить Фабиньо у «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает L'Eqiupé со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, парижский клуб находится в поиске хавбека оборонительного плана и не имеет времени на поиски игроков в низших лигах.

25-летний бразилец пополнил состав английского клуба в июле, перейдя из «Монако» за 45 миллионов евро. В текущем клубном сезоне он провел за команду Юргена Клоппа девять матчей и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Фабиньо со стороны «Милана».

«ПСЖ» и «Ливерпуль» встретятся в среду, 28-го ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов.