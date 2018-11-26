Мане может не сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов из-за болезни

Участие полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «ПСЖ» под вопросом.

По информации London Evening Standard, 26-летний сенегалец может пропустить встречу в Париже из-за болезни. Ожидается, что главный тренер красных Юрген Клопп оценит состояние футболиста завтрашней тренировке основного состава и примет окончательное решение.

Игра на «Парк де Пренс» состоится в среду, 28-го ноября. В случае победы мерсисайдцы гарантируют себе выход в плей-офф. За два тура до конца стадии они занимают второе место, имея равно количество очков с «Наполи» (6), но уступая итальянскому клубу первенство из-за поражения в очной встрече.

В текущем сезоне Мане забил семь голов и отдал две результативные передачи в 17-ти матчах всех турниров. 26-го ноября «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с игроком до 2022 года.