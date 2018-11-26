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    Мане может не сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов из-за болезни

    Участие полузащитника «Ливерпуля» Садио Мане в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «ПСЖ» под вопросом.

    По информации London Evening Standard, 26-летний сенегалец может пропустить встречу в Париже из-за болезни. Ожидается, что главный тренер красных Юрген Клопп оценит состояние футболиста завтрашней тренировке основного состава и примет окончательное решение.

    Игра на «Парк де Пренс» состоится в среду, 28-го ноября. В случае победы мерсисайдцы гарантируют себе выход в плей-офф. За два тура до конца стадии они занимают второе место, имея равно количество очков с «Наполи» (6), но уступая итальянскому клубу первенство из-за поражения в очной встрече.

    В текущем сезоне Мане забил семь голов и отдал две результативные передачи в 17-ти матчах всех турниров. 26-го ноября «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с игроком до 2022 года.

    Источник: London Evening Standard

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    26.11.2018 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 27 ноября 2018, 02:15

      Захворал, бедолага...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:33

      Мане важный игрок группы атаки в "Ливере" и его отсутствие ослабит команду.

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