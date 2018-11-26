Уткин: «Пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на «Мире»

Спортивный журналист Василий Уткин считает, что в матче 15 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:1) в ворота красно-белых не назначили пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл форвард Зе Луиш.

«Кто будет вспоминать, что при счeте 1:0 в пользу «Крыльев Советов» судья не назначил пенальти в ворота «Спартака»? Пенальти, который видели все, даже космонавты на станции «Мир».

В этой ситуации судья мог не увидеть, что мяч попал в руку Зе Луишу, но, предположим, он этого не увидел. Но он даже угловой не назначил, хотя мяч ушeл за лицевую линию от игрока «Спартака», – заметил Уткин.

Глава судейского корпуса РФС признал ошибку подчиненного.