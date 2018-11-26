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    Уткин: «Пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на «Мире»

    Спортивный журналист Василий Уткин считает, что в матче 15 тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:1) в ворота красно-белых не назначили пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл форвард Зе Луиш.

    «Кто будет вспоминать, что при счeте 1:0 в пользу «Крыльев Советов» судья не назначил пенальти в ворота «Спартака»? Пенальти, который видели все, даже космонавты на станции «Мир».

    В этой ситуации судья мог не увидеть, что мяч попал в руку Зе Луишу, но, предположим, он этого не увидел. Но он даже угловой не назначил, хотя мяч ушeл за лицевую линию от игрока «Спартака», – заметил Уткин.

    Глава судейского корпуса РФС признал ошибку подчиненного.

    Источник: YouTube

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    26.11.2018 22:47
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 27 ноября 2018, 15:03

      Хоть в чём-то он прав. Кроме станции "Мир".

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      Рейтинг: +881

      sined1951 27 ноября 2018, 14:10

      Судья просто струсил поставить пенальти. Если бы он его поставил его могли бы выпереть из судей навсегда, а так ошибка и отстранение от РПЛ на несколько месяцев. В нашем чемпионате одни клубы можно обижать, а другие нет и никакой VAR здесь не поможет потому что решение все равно будет принимать судья.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 27 ноября 2018, 13:25

      Есть новый ОЧЕРЕДНОЙ судейский скандал имени Мутко, Егорова, Алаева, Симоняна, Левникова, Бутенко, Колоскова и прочих чиновников РФС!
      Это по их прямой вине систему VAR в нашем чемпионате не установили в этом сезоне.
      Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса.

      Ясно одно, что с Москалёвым плотно поработали федуновские, согласно цены вопроса и ударили по рукам.
      Результат коррупционной сделки на лицо и всем было видно, даже космонавтам с орбиты на станции «Мир».
      Москалёв не поставил пеналь в ворота Спартака, и даже угловой не назначил, хотя мяч ушёл за лицевую линию от игрока «Спартака»!
      Кроме этого, судья матча Москалёв не показал две 100% желтые карточки игрокам Спартака за грубость.
      Игрокам Крыльев показал, а за точно такие же нарушения игрокам Спартака - ПРОСТИЛ, согласно цены вопроса.
      Это уже не первый, а сотый случай того, когда судьи закрывают глаза на ГРБУЮ игру Спартака в сезоне.
      Вот вам "животворящая" сила цены вопроса.
      Почему судьи резко всключают режим СЛЕПОТЫ и не видят очевидной грубости со стороны игроков Спартака.
      Игрок Спартака умышленно и грубо врезает локтем в лицо игроку Крыльев, а Москалёв не наказывает грубияна.
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ!
      Когда этот судейский беспредел закончится???

      А кто??? мешает и мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19 нашего российского чемпионата?
      Угадайте с 1-го раза. Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
      Пока не установят систему VAR, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
      ***
      Технология VAR уже используется в чемпионатах Италии, Германии, Франции, Португалии, Испании, тестируется в Англии.
      Если бы такая система стояла на российских стадионах, то МНОГИХ судейских скандалов можно было бы ИЗБЕЖАТЬ!!!
      Чиновников от футбола ВПОЛНЕ устраивает судейская коррупция, согласно цены вопроса и поэтому они ВСЯЧЕСКИ тормозят установку такой системы в нашем чемпионате.
      Чиновники РФС превратили судейство в свою коррупционную кормушку!!!

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 27 ноября 2018, 08:39

      Что вы спорите впустую! Дворовая команда приграла заслуженно, даже если бы был пенальти и они его (возможно) забили бы. Анжи на грани развала почти молодёжным составом играет лучше. Потому что там за честь команды волнуются.

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      Рейтинг: +22

      sasa58 27 ноября 2018, 07:13

      Уткин большой пистобол в футбол никогда не играл. при таком подкате руки так и будут находится я сам в футбол играю и знаю. мяч сам попал в руку если бы мяч шел в пустые ворота тогда да 50 на 50 . а так короткое расстояние одной рукой он держался за газон а вторая уже опускалась когда мяч попал в руку из мухи слона сделали.читаешь коментарии и срать хочется ведь были люди как люди и вдруг стали все дебилами.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sasa58 27 ноября 2018, 10:11

      Движение Зе были естественными,причём мяч как мне показалось срикошетировал от его ноги,среагировать было не возможно.Судья видеть не мог ,а боковой видимо не разглядел,далековато было.

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      Рейтинг: +881

      sined1951 > sasa58 27 ноября 2018, 14:15

      Рука была выставлена неестественно, мяч попал в руку и это пеналь. А насчет 50 х 50, то мяч летел во вратарскую, где его могли добить игроки Крыльев. Судья струсил.

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      Рейтинг: +2744

      a_who 27 ноября 2018, 06:56

      Два друга червяк да утка...

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 27 ноября 2018, 05:20

      Эх Уткин , Уткин. Станция Мир уже лет 15 как на дне Марианской впадины на глубине около 11000 км. Вот , что значит пи..еть и не задумываться...

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик > АртурZaСМ 27 ноября 2018, 06:52

      Глубина Марианской впадины в тысячу раз меньше. Вот, что значит пи..еть и не задумываться... А насчёт Уткина. Понимания и знаний о футболе в его толстой попе больше, чем у некоторых здешних аналитиков(от слов "а налить?") в голове. Кстати и про "Мир" он написал остроумно, хоть и ошибочно, но по памяти, а не гугля в инете как некоторые.

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      Рейтинг: +258

      жеха87 > ЮНик 27 ноября 2018, 07:32

      Для дебилов 10800!

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      Рейтинг: +915

      спанчес > ЮНик 27 ноября 2018, 10:00

      память в жо,пе??

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      Рейтинг: +915

      спанчес > АртурZaСМ 27 ноября 2018, 10:02

      че прям во впадину попа ли??

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 27 ноября 2018, 03:35

      Вторую желтую башкирова на глушакове в-конце первого тайма видели даже инопланетяне на марсе. Так что не ..... ныть. Удали судья его по делу, еще в первом тайме речи о пенальти и космонавтах не шло)))

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 27 ноября 2018, 02:04

      Собаки-космонавты 60-х видели этот пенальти.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > vitvik 27 ноября 2018, 10:01

      я бы сказал мюнхгаузен с луны видел ещё в 1797

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 27 ноября 2018, 01:05

      Станции Мир давно нет, поэтому судья и не увидел пенальти

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