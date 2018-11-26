Егоров: «Мяч попал Зе Луишу в руку, но почему судейство-то странное? Арбитр просто ошибся»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (3:1) Владимир Москалев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота москвичей.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу самарской команды нападающий москвичей Зе Луиш сыграл рукой в своей штрафной, но Москалев нарушение правил не зафиксировал.

«Мяч попал Зе Луишу в руку – это одно. А почему судейство-то странное? Арбитр просто ошибся, не назначив пенальти», – сказал Егоров.