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    Егоров: «Мяч попал Зе Луишу в руку, но почему судейство-то странное? Арбитр просто ошибся»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 15-го тура РПЛ «Спартак»«Крылья Советов» (3:1) Владимир Москалев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота москвичей.

    Во втором тайме при счете 1:0 в пользу самарской команды нападающий москвичей Зе Луиш сыграл рукой в своей штрафной, но Москалев нарушение правил не зафиксировал.

    «Мяч попал Зе Луишу в руку – это одно. А почему судейство-то странное? Арбитр просто ошибся, не назначив пенальти», – сказал Егоров.

    Источник: Sport24

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    26.11.2018 14:51
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus 26 ноября 2018, 21:13

      Хорош спорить! У нас в России вообще всё просто!
      И пенсии,и бесплатное лечение-образование,и с работой проблем нет! Всё просто!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 26 ноября 2018, 19:54

      Если арбитр просто ошибся, почему он не поставил хотя бы угловой?? Или то что мяч ушел за пределы поля от спартаковца, тоже судья ошибся и не увидел этого??
      Жалко кононова... ввязался в это днище. Потом когда результата не будет, его же крайним сделают.

      5
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      Рейтинг: +1502

      777+ 26 ноября 2018, 19:45

      Егоров - бестия может оправдать любого!
      Того кто "поплыл" и того, кто "наверх занесет"....
      "Арбитр ошибся..." - конечно бывает,
      Но "Крылья" "опустили", а вот это - не в счет!!!

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 26 ноября 2018, 19:28

      Логично.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 26 ноября 2018, 18:39

      Ну А что вы хотели?Спартак -это вам хухры-мухры!)

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 ноября 2018, 18:19

      Судейство иногда бывает не странным,а предсказуемым.

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 26 ноября 2018, 17:28

      ***** почему ошибаются только в пользу кацапов и бомжей пипец

      -2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > латунный сепаратист 26 ноября 2018, 18:26

      Видимо не в курсе, что кацапы живут по соседству с тобой?

      0
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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 > ilichkadr 26 ноября 2018, 18:35

      вообще словом кацапы хохлы,поляки и т.д оскорбляют нас русских....

      1
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Andrering87 26 ноября 2018, 19:31

      Не, слово "кАцап" это украинское, козел - это цап. Этим словом в шутку навали русских с бородами. Есть ещё слово «кОцап» – это курское и тульское название раскольников. Получило распространение на территории Восточной Украины. С тех мест видимо и "латунный сепаратист", но маскируется под донского казака.

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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 > ilichkadr 26 ноября 2018, 19:43

      Но это слово оскорбительное в нынешнее время....
      Соглашусь с тобой он видимо от туда, чувствуется запашок гнильцы.....

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      Рейтинг: +257

      vikrub > латунный сепаратист 26 ноября 2018, 22:28

      У тебя голова латунная и звенит как колокол от пустоты.

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > ilichkadr 27 ноября 2018, 17:17

      до ростова кацапам далеко

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > ilichkadr 27 ноября 2018, 17:19

      так ты мясной фууууууууу призрение всей россии самая дешовая команда спартак

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 26 ноября 2018, 17:28

      Это дикость очередная конечно..и ничего с этим кроме вар не исправить.. А с таким руководителем судейства, тем более. чувствуют последние халтурные деньки вот и работают..

      5
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Рубинище 26 ноября 2018, 23:42

      Ну будут они смотреть вар и применять трактовки по своему желанию, или смотреть вар будут когда пожелают, там тоже вагон пространства для махинаций

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 26 ноября 2018, 17:04

      Просто..

      Так можно сказать и менты просто оштблись , не того застрелили; врачи просто не ту ногу отрезали..

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      Рейтинг: +5873

      maygli > mihail200606 26 ноября 2018, 19:30

      А они так и говорят.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > mihail200606 26 ноября 2018, 23:41

      Про врачей в точку. Недавно показали репортаж, где врачи отрезали не ту ногу женщине.
      Вообще, у госслужащих всегда так - ошибся, бывает....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 16:55

      С такими судьями и их руководством никакой ВАР не поможет...

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