Адиев: «Нас не пустили тренироваться на «Анжи Арену». Наверное, это еще один весомый шаг к банкротству»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подтвердил, что команде сегодня не разрешили тренироваться на «Анжи Арене».

Ранее стало известно, что махачкалинцам отказали в тренировке из-за того, что они вовремя не оплатили аренду стадиона.

– Не пустили тренироваться на «Анжи Арену». За неуплату аренды…Ничего нового. Сегодня не проводили занятие.

– Пришлось объявить выходной?

– Да. Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация выправится.

– У вас по-прежнему руки не опускаются?

– Все равно хочется довести дело до конца. Раз взялся за него, надо работать до какого-то логического конца. И потом уже либо расходиться, либо идти дальше. Нам надо доиграть эти два матча. А дальше уже отпуск. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Я ничему уже не удивляюсь, а стараюсь профессионально выполнять свои обязанности. На домашнюю игру придут наши зрители. Нам надо оставаться командой и выглядеть единым целым на футбольном поле.

– Как игроки отреагировали?

– Конечно, позитива эта ситуация не добавляет. Это еще один весомый шаг, наверное, к банкротству. Посмотрим… Убеждаем ребят, что надо доиграть эти два матча. А потом…

– Что говорит руководство?

– Что постарается завтра эту проблему решить. Говорят, что все будет нормально.