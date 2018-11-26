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    Адиев: «Нас не пустили тренироваться на «Анжи Арену». Наверное, это еще один весомый шаг к банкротству»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подтвердил, что команде сегодня не разрешили тренироваться на «Анжи Арене».

    Ранее стало известно, что махачкалинцам отказали в тренировке из-за того, что они вовремя не оплатили аренду стадиона.

    – Не пустили тренироваться на «Анжи Арену». За неуплату аренды…Ничего нового. Сегодня не проводили занятие.

    – Пришлось объявить выходной?

    – Да. Надеюсь, к завтрашнему дню ситуация выправится.

    – У вас по-прежнему руки не опускаются?

    – Все равно хочется довести дело до конца. Раз взялся за него, надо работать до какого-то логического конца. И потом уже либо расходиться, либо идти дальше. Нам надо доиграть эти два матча. А дальше уже отпуск. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

    Я ничему уже не удивляюсь, а стараюсь профессионально выполнять свои обязанности. На домашнюю игру придут наши зрители. Нам надо оставаться командой и выглядеть единым целым на футбольном поле.

    – Как игроки отреагировали?

    – Конечно, позитива эта ситуация не добавляет. Это еще один весомый шаг, наверное, к банкротству. Посмотрим… Убеждаем ребят, что надо доиграть эти два матча. А потом…

    – Что говорит руководство?

    – Что постарается завтра эту проблему решить. Говорят, что все будет нормально.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2018 17:57
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:51

      с такими успехами, скоро и на игры не будут пускать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:27

      Ничего удивительного ,если они базируются сейчас в Подольске.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 26 ноября 2018, 23:39

      Альпийское нищенство... Святое дело!...
      Главное - чтобы опять не взялись за автоматы .
      Решайте на местах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 26 ноября 2018, 20:45

      "... к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича: — Давай дэнги! Дэнги давай!"("12 стульев"). Может это выход из сложившейся ситуации?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 20:24

      где роберто карлос и этоо ?

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 26 ноября 2018, 19:57

      А ведь недавно все было по другому!

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 ноября 2018, 19:26

      Ребята молодцы, держитесь

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 26 ноября 2018, 19:24

      Печально.

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 26 ноября 2018, 18:44

      Кирдык команде!!!(((

      3
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 26 ноября 2018, 18:43

      Видно самому надоело.

      0
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