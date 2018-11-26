«Чемпионат»: «Анжи» не пустили на тренировку на свой стадион из-за долгов

Как сообщает «Чемпионат», руководство «Анжи Арены» отказалось сегодня пустить «Анжи» на тренировку из-за долгов. Махачкалинцы не оплатили стадион перед матчем 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

Как стало известно ранее, у «Анжи» серьезные финансовые проблемы. Задолженность клуба по зарплатам составляет более 300 миллионов рублей. В руководстве махачкалинцев не исключают, что команда может сняться с чемпионата России.

После 15-ти туров «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.