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    «Чемпионат»: «Анжи» не пустили на тренировку на свой стадион из-за долгов

    Как сообщает «Чемпионат», руководство «Анжи Арены» отказалось сегодня пустить «Анжи» на тренировку из-за долгов. Махачкалинцы не оплатили стадион перед матчем 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

    Как стало известно ранее, у «Анжи» серьезные финансовые проблемы. Задолженность клуба по зарплатам составляет более 300 миллионов рублей. В руководстве махачкалинцев не исключают, что команда может сняться с чемпионата России.

    После 15-ти туров «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2018 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:17

      Обещали богатого спонсора ,но видимо не судьба.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 ноября 2018, 18:55

      так и должно было произойти в депрессивном районе России

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +955

      Юрэс 26 ноября 2018, 18:23

      ДА УБЫТОЧНОЕ это занятие ФУТБОЛ!!!!
      ОСОБЕННО С ИХ АХРИНЕвшиМ ЗАРОБОТКОМ

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