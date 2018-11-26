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    Дзагоев не сыграет против «Виктории», Бекао и Сигурдссон смогут принять участие в матче

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев не поможет команде в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией».

    В последний раз 28-летний футболист выходил на поле 3 ноября в игре 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), проведя 56 минут.

    «Бекао и Сигурдссон смогут завтра выступить, оба готовы. Дзагоев на поле не выйдет, он тренируется индивидуально.

    Алан на протяжении месяца полноценно не тренировался. К сожалению, в завтрашней игре он не поможет», – сказал Гончаренко.

    Встреча ЦСКА – «Виктория» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» во вторник, 27 ноября.

    Источник: Sport24

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    26.11.2018 16:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:55

      опять травма

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:05

      Не везет в последние годы Алану , бесконечные травмы не дают возможность стабильно выходить на поле в каждом матче. Здоровья.

      1
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      Рейтинг: +842

      vovan55 27 ноября 2018, 00:43

      что-то алан хрустальным стал...рановато, но видать выдохся...

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 27 ноября 2018, 00:33

      Алан, не мучай ни себя ни фанов, просто скажи до свидания и спасибо. Какой от тебя толк?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 ноября 2018, 21:12

      А почему написали, что матч пройдет на ВЭБ Арене, а в другом месте
      пишите на стадионе Лужники.

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