Дзагоев не сыграет против «Виктории», Бекао и Сигурдссон смогут принять участие в матче

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что полузащитник Алан Дзагоев не поможет команде в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией».

В последний раз 28-летний футболист выходил на поле 3 ноября в игре 13-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), проведя 56 минут.

«Бекао и Сигурдссон смогут завтра выступить, оба готовы. Дзагоев на поле не выйдет, он тренируется индивидуально.

Алан на протяжении месяца полноценно не тренировался. К сожалению, в завтрашней игре он не поможет», – сказал Гончаренко.

Встреча ЦСКА – «Виктория» пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» во вторник, 27 ноября.