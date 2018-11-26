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    Коутиньо попросил «Барселону» купить Кейна

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет, чтобы клуб приобрел нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Don Balon.

    Бразилец считает англичанина лучшим нападающим в мире, и уверен, что он – отличная кандидатура на замену Луису Суаресу.

    Коутиньо обратился к руководству каталонцев, попросив попытаться подписать Кейна. За покупку британца также выступает лидер «Барселоны» Лионель Месси.

    В этом сезоне Кейн провел за лондонскую команду 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и одну результативную передачу. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.

    Источник: Don Balon

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    26.11.2018 15:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 ноября 2018, 22:16

      Бомбардир старее или тупеет... недавно тоже самое писали только фирмино

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 26 ноября 2018, 17:37

      А ещё купите ему бургер и холодную колу.

      1
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 26 ноября 2018, 17:34

      тоже пуп земли нарисовалса начальник куева.

      -1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Frankfurt Am Main 26 ноября 2018, 19:14

      Да да, диванный начальник эксперт с 6 класса)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 17:15

      Пусть обращаются к Санта Клаусу со своими хотелками и просьбами по покупкам игроков. Видно "Барса" экономит на скаутах, селекционерах клуба, у них трансферы совершаются по просьбам игроков. Как у нас раньше говорили по просьбам трудящихся...

      3
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 26 ноября 2018, 16:37

      мне иногда кажется, судя по новостям таким, что у них там на базе ,стоит коробочка, и в нее кидают свои трансферные пожелания игроки, но анонимно, а потом , когда узнают кто именно оставил пожелание о покупке кого-либо, сливают в прессу)) Бред понаписывают блин, даже если такое может быть ,то все подобные новости просто выдернуты из обычных фраз типа
      Филиппе , а как вам нападающий ТТХ. с которым вы встречались в лч
      - Да, это хороший, топовый игрок, я и бы не против был бы играть с ним в одной команде!
      Бежит в редактору махая блокнотом, где написано уже название статьи
      "Коутиньо попросил барсу купить кейна"

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 ноября 2018, 16:26

      бомбардир пожалуйста перестаньте публиковать статейки галимых дон балон и the sun. ну не смешно уже !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 ноября 2018, 16:25

      Всезнающий don balabolon:)

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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 26 ноября 2018, 16:19

      А Коутиньо знает вообще об этом?

      1
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > snaiper1989 26 ноября 2018, 16:20

      гонDon катит Balon

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 26 ноября 2018, 16:15

      Интересно, а как это происходит?
      Сидит президент клуба, работает, тут стук в дверь, заглядывает Коутниьо: "А купите, пожалуйста, Кейна!" И уходит.
      Или заявление пишет на имя президента: "Прошу купить Кейна!"

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > WhiteEgon 26 ноября 2018, 16:28

      Конечно заявление. В двух экземплярах. На имя главного тренера и президента клуба с визами старосты команды и главного бухгалтера:)))

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > WhiteEgon 27 ноября 2018, 01:53

      Ахахаха))))Жжешь))

      1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 15:58

      что-то в барсе одни попрошайки

      1
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