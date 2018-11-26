Коутиньо попросил «Барселону» купить Кейна

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо хочет, чтобы клуб приобрел нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Don Balon.

Бразилец считает англичанина лучшим нападающим в мире, и уверен, что он – отличная кандидатура на замену Луису Суаресу.

Коутиньо обратился к руководству каталонцев, попросив попытаться подписать Кейна. За покупку британца также выступает лидер «Барселоны» Лионель Месси.

В этом сезоне Кейн провел за лондонскую команду 17 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и одну результативную передачу. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года.