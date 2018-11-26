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    Замдиректора «Енисея»: «Планируем играть с «Ахматом» в манеже. Альтернативные варианты не рассматриваем»

    Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев заявил, что команда собирается провести в манеже домашний матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом». По его словам, красноярцы не рассматривают альтернативных вариантов.

    На прошлой неделе РФС в виде исключения разрешил «Енисею» принять грозненцев в манеже. «Ахмата» выступил против такого сценария. В свою очередь, руководитель РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига также категорически не согласна с решением РФС.

    – Готовит ли «Енисей» альтернативный вариант проведения матча с «Ахматов», если лига все-таки запретит играть в манеже?

    – «Енисей» планирует играть в манеже. Считаем, что у нас есть все основания, чтобы провести матч в манеже. Мы воспользовались правом заявить стадион второй категории на правах команды-дебютанта премьер-лиги. Бюро исполкома на основании этого сделало исключение, дав нам право сыграть в манеже. В общем, мы настраиваемся на игру в манеже, никаких альтернативных вариантов не рассматриваем.

    – Кто-то из руководителей лиги говорил с вами по этому поводу?

    – Лига прислала нам письмо, в котором говорится, что у нас несогласовано проведение матча с полицией и отсутствует сертификат. Что мы ответили? Что у нас есть сертификат стадиона второй категории, и мы все согласовали с полицией, обсуждали вопрос и с вещателем. А в конце напомнили о том, что у нас есть решение бюро исполкома РФС.

    – От вещателя нет претензий?

    – Нет. Более того, мы уже провели рабочее совещание в манеже и придумали способ, как снимать трибуны со зрителями, а не стену манежа. Для этого мы готовим специальные конструкции, на которых будут находиться операторы. Так что телевещатель рад, что мы идем ему навстречу.

    – «Ахмату» будет предоставлен манеж перед игрой, чтобы команда попробовала условия?

    – Конечно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2018 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 17:10

      У нас в виде исключения могут и зиму с летом местами поменять...

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset 26 ноября 2018, 15:17

      Фиг с ними, с руководством Енисея. Они отстаювают свои интересы. Но календарь-то кто такой составлял???

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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 26 ноября 2018, 15:16

      По всем правилам это техническое, т.к. манеж не был заявлен, как резерв, а резерв у нас, как помню это Химки, Уфа, Москва и Сочи, может быть Саранск или НН

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