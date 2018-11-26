Замдиректора «Енисея»: «Планируем играть с «Ахматом» в манеже. Альтернативные варианты не рассматриваем»

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев заявил, что команда собирается провести в манеже домашний матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом». По его словам, красноярцы не рассматривают альтернативных вариантов.

На прошлой неделе РФС в виде исключения разрешил «Енисею» принять грозненцев в манеже. «Ахмата» выступил против такого сценария. В свою очередь, руководитель РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига также категорически не согласна с решением РФС.

– Готовит ли «Енисей» альтернативный вариант проведения матча с «Ахматов», если лига все-таки запретит играть в манеже?

– «Енисей» планирует играть в манеже. Считаем, что у нас есть все основания, чтобы провести матч в манеже. Мы воспользовались правом заявить стадион второй категории на правах команды-дебютанта премьер-лиги. Бюро исполкома на основании этого сделало исключение, дав нам право сыграть в манеже. В общем, мы настраиваемся на игру в манеже, никаких альтернативных вариантов не рассматриваем.

– Кто-то из руководителей лиги говорил с вами по этому поводу?

– Лига прислала нам письмо, в котором говорится, что у нас несогласовано проведение матча с полицией и отсутствует сертификат. Что мы ответили? Что у нас есть сертификат стадиона второй категории, и мы все согласовали с полицией, обсуждали вопрос и с вещателем. А в конце напомнили о том, что у нас есть решение бюро исполкома РФС.

– От вещателя нет претензий?

– Нет. Более того, мы уже провели рабочее совещание в манеже и придумали способ, как снимать трибуны со зрителями, а не стену манежа. Для этого мы готовим специальные конструкции, на которых будут находиться операторы. Так что телевещатель рад, что мы идем ему навстречу.

– «Ахмату» будет предоставлен манеж перед игрой, чтобы команда попробовала условия?

– Конечно.