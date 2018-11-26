Прядкин: «РПЛ категорически против матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже. РФС должен нас услышать»

Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что лига выступает против проведения матча 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат» в манеже. Ранее свое несогласие с таким решением РФС высказал и грозненский клуб.

«Можете написать себе: лига в лице клубов категорически против проведения матча в манеже. Ко мне куча руководителей клубов обратились с просьбой разъяснить позицию. Мы изучили все документы, сегодня направлено моe обращение в «Енисей». Сегодня к исходу дня, думаю, будет решение о месте проведения матча. Мы направили письмо о том, что запрещаем проведение матча в манеже. Пусть там играют молодeжные команды.

Нам пришло официальное уведомление от нашего ТВ-партнера, что это никуда не годится и нарушает контракт. Мы ещe перед стыковыми матчами с участием «Енисея» говорили, что в следующих сезонах в манежах матчи не проводить. Это было решение исполкома. Потом я, к сожалению, отсутствовал на заседании бюро, где обсуждали проведение матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже. Да, в регламенте есть такая норма, но мы выступаем против. И нас РФС должен услышать.

Это ведь уже второй случай: мы уже допустили стадион «Енисея» со второй категорией. Теперь допускаем манеж? Я считаю, что это неправильно. И «Ахмат» верно выступает достаточно жeстко. Мы же будем платить «Матч ТВ» штрафы за такое.

Мы принимали исполкомом медицинский регламент. Если меньше минус 15 градусов температура, то матч переносится на резервный день. Есть резервные арены, по одной из них мы разговаривали. Пожалуйста, используйте их», – сказал Прядкин.