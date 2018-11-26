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    Прядкин: «РПЛ категорически против матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже. РФС должен нас услышать»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что лига выступает против проведения матча 16-го тура РПЛ «Енисей»«Ахмат» в манеже. Ранее свое несогласие с таким решением РФС высказал и грозненский клуб.

    «Можете написать себе: лига в лице клубов категорически против проведения матча в манеже. Ко мне куча руководителей клубов обратились с просьбой разъяснить позицию. Мы изучили все документы, сегодня направлено моe обращение в «Енисей». Сегодня к исходу дня, думаю, будет решение о месте проведения матча. Мы направили письмо о том, что запрещаем проведение матча в манеже. Пусть там играют молодeжные команды.

    Нам пришло официальное уведомление от нашего ТВ-партнера, что это никуда не годится и нарушает контракт. Мы ещe перед стыковыми матчами с участием «Енисея» говорили, что в следующих сезонах в манежах матчи не проводить. Это было решение исполкома. Потом я, к сожалению, отсутствовал на заседании бюро, где обсуждали проведение матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже. Да, в регламенте есть такая норма, но мы выступаем против. И нас РФС должен услышать.

    Это ведь уже второй случай: мы уже допустили стадион «Енисея» со второй категорией. Теперь допускаем манеж? Я считаю, что это неправильно. И «Ахмат» верно выступает достаточно жeстко. Мы же будем платить «Матч ТВ» штрафы за такое.

    Мы принимали исполкомом медицинский регламент. Если меньше минус 15 градусов температура, то матч переносится на резервный день. Есть резервные арены, по одной из них мы разговаривали. Пожалуйста, используйте их», – сказал Прядкин.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2018 14:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 26 ноября 2018, 20:15

      И сразу отмазки,что отсутствовал на заседании бюро,..моя хата с краю я ничего не знаю,а щас петух клюнул,а Енисей писал в июле в РПЛ и Ахмат проигнорировал это письмо,бардак(((

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 26 ноября 2018, 17:44

      Сибирь с Уралом отделить,
      Будете игры в тепле проводить.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 26 ноября 2018, 16:02

      Стройте манежи ,какой дурак будет смотреть футбол при -15 градусов,и какое удовольствие смотреть такой футбол по ТВ.

      1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 15:15

      надо эту тупую шайку посадить -15 на1,5 часа и посмотреть как они заговорят

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 15:13

      а вы придурки когда календарь создавали думали своими куриными мозгами, ведь проще было в первом круге мастами махнутся, а сейчас пусть люди мерзнут

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > серега кашин 26 ноября 2018, 16:03

      Чеченцы хороши ,кругами поменяться отказались,а теперь права качают.

      2
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 26 ноября 2018, 14:54

      Как правило, тупое нежелание учитывать климатические условия, влечёт за собой геморрой различной степени сложности...

      4
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