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    Ахметов, Обляков, Максименко и Скопинцев – претенденты на премию «Первая пятерка-2018»

    Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала номинантов ежегодной национальный премии «Первая пятерка».

    Награда ежегодно вручается ДФЛ и ее партнером спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» под эгидой РФС лучшему молодому игроку Премьер-лиги не старше 21 года.

    В число претендентов вошли полузащитники ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков, голкипер «Спартака» Александр Максименко и хавбек «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

    В 2017 году обладателем премии «Первая пятерка» стал нападающий ЦСКА Федор Чалов.

    Источник: Официальный сайт Детской футбольной лиги

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    26.11.2018 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 26 ноября 2018, 18:17

      По потенциалу-Скопинцев.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 14:32

      максименко получит,если кононов на лавку не определит в пользу "супер вратаря" реброва

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      Рейтинг: +844

      lejnin > 84aivengo 26 ноября 2018, 15:17

      Не, вряд ли, не ценят у нас вратарей (да и не только у нас, во всем мире вратарей обделяют с наградами в настоящее время)...мне кажется - Ахметова или Скопинцева наградят (скорее всего Ахметова)

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