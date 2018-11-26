Ахметов, Обляков, Максименко и Скопинцев – претенденты на премию «Первая пятерка-2018»

Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала номинантов ежегодной национальный премии «Первая пятерка».

Награда ежегодно вручается ДФЛ и ее партнером спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» под эгидой РФС лучшему молодому игроку Премьер-лиги не старше 21 года.

В число претендентов вошли полузащитники ЦСКА Ильзат Ахметов и Иван Обляков, голкипер «Спартака» Александр Максименко и хавбек «Ростова» Дмитрий Скопинцев.

В 2017 году обладателем премии «Первая пятерка» стал нападающий ЦСКА Федор Чалов.