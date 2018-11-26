Симоне Индзаги был удален за празднование гола в ворота «Милана» на 94 минуте встречи

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги был удален в концовке матча 13-го тура итальянской Серии А с «Миланом». Он отпраздновал гол своей команды на 94-й минуте, отказался вернуться в техническую зону после замечания со стороны судьи Луки Банти.

«Честно говоря, я так и не понял, почему меня удалили. Позже судья объяснил, что я покинул границы технической зоны. Я принес извинения.

В этот момент я на столько был вовлечен в игру, что не заметил этого. Я нервничал и был расстроен, так как мы проигрывали игру, хотя не заслуживали поражения. Наш гол был заслуженным», – цитирует Индзаги Reuters.

Матч 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 1:1. «Милан» с 22 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лацио» с 23 очками – на четвертой строчке.