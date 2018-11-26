Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Симоне Индзаги был удален за празднование гола в ворота «Милана» на 94 минуте встречи

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги был удален в концовке матча 13-го тура итальянской Серии А с «Миланом». Он отпраздновал гол своей команды на 94-й минуте, отказался вернуться в техническую зону после замечания со стороны судьи Луки Банти.

    «Честно говоря, я так и не понял, почему меня удалили. Позже судья объяснил, что я покинул границы технической зоны. Я принес извинения.

    В этот момент я на столько был вовлечен в игру, что не заметил этого. Я нервничал и был расстроен, так как мы проигрывали игру, хотя не заслуживали поражения. Наш гол был заслуженным», – цитирует Индзаги Reuters.

    Матч 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 1:1. «Милан» с 22 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лацио» с 23 очками – на четвертой строчке.

    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2018 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 