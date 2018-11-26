«МЮ» оценивает защитника «Фиорентины» Миленковича в 56 миллионов

Защитника «Фиорентины» Никола Миленкович в ближайшее время может стать игроком клуба английской Премьер-лиги.

21-летний серб входит в трансферные цели «Манчестер Юнайтед». Скаут английского клуба побывал на игре «Фиорентины» с «Болоньей» (0:0).

Переход может состояться как в ближайшее зимнее трансферное окно, так и перед стартом следующего сезона. Сумма сделки оценивается в 56 миллионов евро. Летом 2018 года итальянцы ответили отказом на предложение в размере 36 миллионов.

Действующий контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан еще 3,5 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в Серии А и забил два гола. Он перешел из белградского «Партизана» летом 2017 года за 5 миллионов евро.