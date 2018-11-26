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    «МЮ» оценивает защитника «Фиорентины» Миленковича в 56 миллионов

    Защитника «Фиорентины» Никола Миленкович в ближайшее время может стать игроком клуба английской Премьер-лиги.

    21-летний серб входит в трансферные цели «Манчестер Юнайтед». Скаут английского клуба побывал на игре «Фиорентины» с «Болоньей» (0:0).

    Переход может состояться как в ближайшее зимнее трансферное окно, так и перед стартом следующего сезона. Сумма сделки оценивается в 56 миллионов евро. Летом 2018 года итальянцы ответили отказом на предложение в размере 36 миллионов.

    Действующий контракт Миленковича с «Фиорентиной» рассчитан еще 3,5 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в Серии А и забил два гола. Он перешел из белградского «Партизана» летом 2017 года за 5 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    26.11.2018 10:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 27 ноября 2018, 01:30

      на место корявого Смоллинга!!!

      0
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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 26 ноября 2018, 11:38

      Да откуда такой ценик .?. Смотрел на игру этого защитника нечего серьёзного не заметил.

      0
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 26 ноября 2018, 10:51

      неплохо

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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 10:27

      интересно наши клубы за такую цену они не могут взять такого же игрока

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