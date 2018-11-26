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    Семак – о матче с «Ростовом»: «Важная и нужная победа»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

    «Важная и нужная победа. Начали очень хорошо, во второй половине первого тайма немного отдали инициативу. Не хватало движения, правильности перестроений для того, чтобы более качественно обороняться.

    Во втором тайме были возможности в быстрых атаках увеличить преимущество. В целом тяжелый матч.

    Заслуженная победа, ребята молодцы. Поздравляю игроков. Болельщики всегда с нами, спасибо им большое», – сказал Семак.

    Источник: Sports.ru

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    26.11.2018 01:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 ноября 2018, 12:31

      Валера...?!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:24

      Хорошо, что победы не закрывают глаза на игровые ошибки и командную дисциплину по ходу матча.

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 26 ноября 2018, 02:05

      С победой! Главное,чтоб всё у тебя Богданыч получилось. Вперед...

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