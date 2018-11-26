Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«Важная и нужная победа. Начали очень хорошо, во второй половине первого тайма немного отдали инициативу. Не хватало движения, правильности перестроений для того, чтобы более качественно обороняться.

Во втором тайме были возможности в быстрых атаках увеличить преимущество. В целом тяжелый матч.

Заслуженная победа, ребята молодцы. Поздравляю игроков. Болельщики всегда с нами, спасибо им большое», – сказал Семак.