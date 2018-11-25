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    Семак – о победе в первом круге: «В чемпионате не 15, а 30 туров»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

    Об атакующем состаев

    Нам нужно было взламывать чужую оборону и поэтому пришлось рискнуть в атаке.

    О том, почему отдали инициативу

    Нет, ребята чуть устали, тем более непросто после матчей сборных, садились в оборону ниже, у нас есть в этом плане определенные недоработки. Но и «Ростов» хорошо прессинговал, нам было сложно.

    О победе в первом круге

    В чемпионате не 15 туров, а 30, мы понимаем, как сложно будет в дальнейшем, откровенных фаворитов сейчас нет. Будем работать, постараемся хорошо провести оставшиеся матчи и, возможно, зимой усилим состав.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2018 22:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 14:50

      Главное правильно распределить силы на всю дистанцию чемпионата и к каждому матчу относится ответственно.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 ноября 2018, 10:59

      чемпионат прошел только половину и все еще впереди

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 26 ноября 2018, 00:17

      Правильно Семак опасается.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 ноября 2018, 23:20

      Усиление необходимо. Чтоб играть достойно по весне в ЛЕ, если выйдем. Чтоб попасть в ЛЧ из ЧР (а это ещё важнее). Потом можно скинуть балласт, коего накопилось слишком.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 22:26

      Всё верно. Никакие локальные успехи не должны отвлекать от главной цели в чемпионате. Когда будет досрочная победа, тогда и можно принимать поздравления. А сейчас надо работать и определяться по персоналиям на будущее и укреплять проблемные позиции.

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