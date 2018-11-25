Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

Об атакующем состаев

Нам нужно было взламывать чужую оборону и поэтому пришлось рискнуть в атаке.

О том, почему отдали инициативу

Нет, ребята чуть устали, тем более непросто после матчей сборных, садились в оборону ниже, у нас есть в этом плане определенные недоработки. Но и «Ростов» хорошо прессинговал, нам было сложно.

О победе в первом круге

В чемпионате не 15 туров, а 30, мы понимаем, как сложно будет в дальнейшем, откровенных фаворитов сейчас нет. Будем работать, постараемся хорошо провести оставшиеся матчи и, возможно, зимой усилим состав.