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    Дриусси забил «Ростову». Это его первый гол в РПЛ в сентября 

    «Зенит» принимает «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ (1:0, первый тайм). Счет открыл форвард Себастьян Дриусси.

    Для аргентинца это первый мяч в чемпионате с 23 сентября (матч 8-го тура против «Локомотива»). «Ростов» пропустил четвертый мяч в сезоне после розыгрыша аута.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Зенит – Ростов. 1:0. Себастьян Дриусси, Российская Премьер-Лига, 15 тур 25.11.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    Источник: «Матч Премьер»

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    25.11.2018 19:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 26 ноября 2018, 07:17

      У Дриусси есть классное качество для форварда - замыкать первым касанием.

      1
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      Рейтинг: +4095

      Kollljan 25 ноября 2018, 21:51

      Шикарно забил, ничего не скажешь.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 21:40

      Гол и голевая передача. Прекрасный матч провел!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 ноября 2018, 21:32

      Красивые голы получились -- но реализацию надо подтянуть !

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 ноября 2018, 20:25

      Йох-хо-хо, Ероха красава!!!

      4
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      Рейтинг: +644

      кран 25 ноября 2018, 19:56

      Это его первый гол в РПЛ в сентября ... первый гол в сентябре забил в конце ноября)))
      А ноябрьские в феврале будет забивать?)))

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > кран 25 ноября 2018, 20:03

      Прикинь, сейчас во втором отгрузит ещё парочку! И как?!)))

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 25 ноября 2018, 19:56

      Красиво, ничего не скажешь. Но игры, к сожалению, по прежнему нет, одни перекаты в центре поля и забросы. Скорее бы уже зимняя пауза

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser > GoldPlayFIFARus9 25 ноября 2018, 20:00

      Не скажи, как минимум три очень серьёзных момента было. Но в целом согласен чувствуется какое-то недопонимание среди игроков.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 19:54

      Первые 15 минут понравились с давлением на ворота "Ростова" и забили наконец-то гол им в очной встречи за несколько матчей. Посмотрим, что будет во втором тайме. Жаль Дзюба не забил второй гол для спокойствия...

      4
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 ноября 2018, 19:51

      Дриусси, Эрнани, Анюков и Мак - супер! Дзюба уже задолбал. Ерохина в центр под атакующих. Зенит должен победить! Ждёмс!

      1
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > woyser 25 ноября 2018, 19:56

      Эрнани? Мы по ходу разные матчи смотрим

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser > GoldPlayFIFARus9 25 ноября 2018, 19:57

      Что не так?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 ноября 2018, 19:49

      Так вот ты какой "стиль Макманамана" :))) см. трансляцию

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