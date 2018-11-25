Дриусси забил «Ростову». Это его первый гол в РПЛ в сентября 

«Зенит» принимает «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ (1:0, первый тайм). Счет открыл форвард Себастьян Дриусси.

Для аргентинца это первый мяч в чемпионате с 23 сентября (матч 8-го тура против «Локомотива»). «Ростов» пропустил четвертый мяч в сезоне после розыгрыша аута.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Зенит – Ростов. 1:0. Себастьян Дриусси, Российская Премьер-Лига, 15 тур 25.11.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.