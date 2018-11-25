Глушаков после матча с «Крыльями Советов» покинул стадион отдельно от команды

Был на матче, и аплодировал Глушакову после игры.
Надоела принципиальная политика, хочется просто хорошего футбола.
В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» победил «Крылья Советов» (3:1).
Полузащитник Денис Глушаков покинул стадион отдельно от команды. Хавбек разговаривал по телефону и проигнорировал журналистов.
Ранее сообщалось, что Глушаков зимой может покинуть «Спартак».
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— СЭ Спартак (@spartak_se) 25 ноября 2018 г.
«Фратрия»: «Сказали Федуну, что Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака»