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    Глушаков после матча с «Крыльями Советов» покинул стадион отдельно от команды

    В матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на «Открытие Арене» победил «Крылья Советов» (3:1).

    Полузащитник Денис Глушаков покинул стадион отдельно от команды. Хавбек разговаривал по телефону и проигнорировал журналистов.

    Ранее сообщалось, что Глушаков зимой может покинуть «Спартак».

    «Фратрия»: «Сказали Федуну, что Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2018 18:37
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +10

      Михаил В. 26 ноября 2018, 10:34

      Был на матче, и аплодировал Глушакову после игры.
      Надоела принципиальная политика, хочется просто хорошего футбола.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 26 ноября 2018, 09:22

      трусливый утырок

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 ноября 2018, 05:29

      Мне лично кажется что Глушаков достаточно получил "люлей" от болельщиков и уже совсем не рад за свои лайки и высказывания.Может и стоит дать ему ещё один шанс вернуть, хотя бы частично,доверие поклонников Спартака.Ошибаться и некрасиво поступить в жизни может каждый.Человек слаб.Думаю что Глушаков ещё сможет принести пользу Спартаку.Вчера он был довольно таки полезен на поле..Да и приход Кононова может его встряхнуть...

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 25 ноября 2018, 22:28

      Тут одни неблагодарные, оставьте его в покое, сколько бабло получает это ему клуб платить,не с вашего кармана же,он тоже русский как и вы, хватить ныть мужики всё таки команда победила

      2
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      Рейтинг: +182

      Parker 25 ноября 2018, 22:22

      Лично я не понимаю, почему такая реакция на Глушкова.
      Что он вам сделал? Ни от кого фактов услышать не могу! Все просто заодно орут всяую х***ю.
      Кем бы он не был в обычной жизни, он хочет играть (и это видно). Какое у него мнение насчёт тренера, это его личное дело(лучше, чтобы оно было).

      СЧИТАЮ ЗАРЯДЫ ПРО ГЛУШАКА КОНЧЕНОЙ СТАДНОЙ ХУ***Й!

      -1
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      Рейтинг: +182

      Parker > Persona_non_Grata 25 ноября 2018, 22:36

      Приведи факт с именами, где Глушаков виноват.

      И кто еще в "танке"

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Parker 25 ноября 2018, 23:35

      А почему ты думаешь, что всё завязано на Каррере???
      Глушак полтора года ходит пешком по полю. Или ты думаешь его Черчес в сборную за его ох... игру не взял?
      Реакция на Глушака началась с начала прошлого сезона, когда все говорили, что Глушаков до сих пор отмечает чемпионство. Так было несколько туров, где Спартак опустился на 12 место. Но когда Глушаку и Навесову продлили контракты, вдруг Спартак заиграл. Правда это продлилось не долго, после зимнего перерыва Глушак вновь стал сдавать - игра на кубок против Тосно - простой пример.
      А по личным показателям у него с середины прошлого сезона 50% брака.
      Да и сегодня у него было не мало потерь. Не было обрезов, но потери были.
      Короче говоря - поищи статистику и увидишь, кто и как играет и играл в тот или иной период.

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      Рейтинг: +182

      Parker > Владислав Vlad 26 ноября 2018, 07:52

      И за это Иудой называть???
      Полный бред

      -1
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      Рейтинг: +182

      Parker > Persona_non_Grata 26 ноября 2018, 07:52

      Я так и думал. Все вы так говорите.

      -1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Parker 26 ноября 2018, 12:21

      Опубликовано письмо от Фратрии. Там всё написано. Объяснять, что и как не хочу. Есть инет - посмотри интервью с Глушаком, поразмышляй над ними.)))

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 25 ноября 2018, 21:50

      Глушаков все делает правильно, только ДЕБИЛЫ этого не понимают!!!!

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      Рейтинг: +10666

      ivany4 25 ноября 2018, 21:35

      Сегодня глушак показал все на что он способен будет в дальнейшем - 20 минут в первом тайме и 10 во втором. Плюс 5 подходов к воротам, и прогулки по полю с обозначением активности.
      Однозначно продавать. И чем скорее, тем лучше.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > ivany4 25 ноября 2018, 23:37

      Но за-то любители Глушака не смотрят на прогулки.)))

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      Рейтинг: +5873

      maygli 25 ноября 2018, 21:22

      Сам себе позвонил, сам с собой говорил.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 ноября 2018, 21:18

      Плевать он хотел на спартачей! "Стойкий оловянный солдатик" Федуна.

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 25 ноября 2018, 21:05

      Глушаков -позорник ! Не уважает не болельщиков , не себя ! Так и будет , прятаться , как крыса !

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > 22 raza chemp 25 ноября 2018, 21:48

      Не надо подходить! Нужно на поле доказывать, что он незаменимый! А не отбывать номер! Больше его защищай! Но мне по-барабану! Пусть дальше в Спартаке мутит воду и изображает футболиста высокого класса НА СЛОВАХ! В Ростове трешку с таким отношением отхватите как Зенит! И я этому буду только рад!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Serjoga 25 ноября 2018, 22:26

      вы болельщик ростова или вы уже спартака? есть штаб есть тренер они решают вам то какое дело то кто в команде играет следите почаще за своей ведь тоже есть проблемы у карпина и давайте советы ему

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