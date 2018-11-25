РПЛ. Голы Игнатьева и Сулейманова помогли «Краснодару» разгромить тульский «Арсенал»

В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома разгромил тульский «Арсенал» (3:0). Голы забили Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

После этой победы краснодарский клуб остался на втором месте в турнирной таблице, туляки идут на 11-й позиции.

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вандерсон, 40; 2:0 – Игнатьев, 48; 3:0 – Сулейманов, 76.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 70), Вандерсон (Окриашвили, 79), Ари, Игнатьев.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачeв (Горбатенко, 65), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Каборе, 41 – Джорджевич, 4; Беляев, 45; Бакаев, 53.

Удаление: Каборе, 88 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ