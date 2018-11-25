РПЛ. Голы Игнатьева и Сулейманова помогли «Краснодару» разгромить тульский «Арсенал»

Всё достойно и по делу.Краснодар продолжает радовать своей игрой.Команда играющая,умная любящая атаковать и забивать.Галицкий ведёт грамотную политику в ведении дел в клубе.Подрастает очень приличная перспективная молодёжь,открываются филиалы детской академии практически во всех микрорайонах города где детвора абсолютно бесплатно учится футболу.У команды есть будущее.Тула вчера ,при всём уважении,была просто не готова противопоставить что-то натиску южан.Краснодар с заслуженной победой!
В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома разгромил тульский «Арсенал» (3:0). Голы забили Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
После этой победы краснодарский клуб остался на втором месте в турнирной таблице, туляки идут на 11-й позиции.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Вандерсон, 40; 2:0 – Игнатьев, 48; 3:0 – Сулейманов, 76.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 70), Вандерсон (Окриашвили, 79), Ари, Игнатьев.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачeв (Горбатенко, 65), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.
Предупреждения: Каборе, 41 – Джорджевич, 4; Беляев, 45; Бакаев, 53.
Удаление: Каборе, 88 (вторая ж.к.) – нет.