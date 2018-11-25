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    РПЛ. Голы Игнатьева и Сулейманова помогли «Краснодару» разгромить тульский «Арсенал»

    В матче 15-го тура РПЛ «Краснодар» дома разгромил тульский «Арсенал» (3:0). Голы забили Вандерсон, Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

    После этой победы краснодарский клуб остался на втором месте в турнирной таблице, туляки идут на 11-й позиции.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 40; 2:0 – Игнатьев, 48; 3:0 – Сулейманов, 76.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 70), Вандерсон (Окриашвили, 79), Ари, Игнатьев.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачeв (Горбатенко, 65), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.

    Предупреждения: Каборе, 41 – Джорджевич, 4; Беляев, 45; Бакаев, 53.

    Удаление: Каборе, 88 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 18:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 ноября 2018, 05:40

      Всё достойно и по делу.Краснодар продолжает радовать своей игрой.Команда играющая,умная любящая атаковать и забивать.Галицкий ведёт грамотную политику в ведении дел в клубе.Подрастает очень приличная перспективная молодёжь,открываются филиалы детской академии практически во всех микрорайонах города где детвора абсолютно бесплатно учится футболу.У команды есть будущее.Тула вчера ,при всём уважении,была просто не готова противопоставить что-то натиску южан.Краснодар с заслуженной победой!

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 26 ноября 2018, 00:21

      Ставил на Краснодар! - Молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 25 ноября 2018, 20:31

      Хорошая смена подростает у "Краснодара". Сыграются ребята и будет своя доморощенная команда

      6
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 25 ноября 2018, 19:48

      Приятно смотреть такой футбол. Туляки показали характер, не стали закрываться. К сожалению гостей, Краснодар команда выше классом, что и сыграло основную роль.
      Ну и сегодня 2 мяча забили "академики"!!!
      Всех болельщиков с победой!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 19:09

      Краснодар и ЦСКА играющие команды, и на их игру приятно смотреть. Играют в охотку, комбинационно, не мучаются как другие команды.

      6
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      Рейтинг: +380

      Гуус 25 ноября 2018, 19:04

      Молодцы краснодарцы.. желаю вам удачи..
      Галицкий красавчик побольше бы таких президентов и владельцев клубов в россии.. а не таких как в спаратке и зените

      7
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > Гуус 3 декабря 2018, 00:03

      чья бы корова мычала гусыня!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11352

      knikos 25 ноября 2018, 18:43

      Молодцы быки ! Красиво , без вариантов для соперника и , самое главное , без судьи , как некоторые крюкающие !

      2
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 25 ноября 2018, 18:28

      Да простят меня наши, КБ болелы, но в последние месяцы настоящее наслаждение я получаю от игры в первую очередь Краснодара.
      А ещё от игры Ростова (что для меня странно), и ЦСКА.
      С красивой победой, кубанцы!
      В матче было всё: и красивые комбинации, и импровизация, и отличное техническое мастерство игроков Краснодара, и прекрасная сыгранность, и, как следствие - великолепные голы на любой вкус!

      11
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 25 ноября 2018, 18:28

      Супер! Мне понравилось..

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 18:25

      Краснодарских быков с победой !

      4
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