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    Дриусси, Мак и Эрнани – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 15-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Зуев, Сигурдарсон.

    Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    25.11.2018 17:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 19:07

      Состав "Зенита" вызывает вопросы. Посмотрим, что скажет Семак после игры...

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 ноября 2018, 19:06

      Эрнани -- вызывает опасения !

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 25 ноября 2018, 19:01

      Анюков много пользы приносил и Зениту и сборной, но он уже в преклонном возрасте и, совершенно объективно, не успевает...................Ветерану пора на отдых, а он в стартовом составе...........

      0
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      Рейтинг: +491

      arrivalgist 25 ноября 2018, 18:52

      Эрнани? Если только с установкой - или начинаешь нормально играть или на выход!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 25 ноября 2018, 18:45

      Удачи Ростову.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 25 ноября 2018, 18:38

      Эрнани? Слив игры заранее

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 25 ноября 2018, 18:36

      Анюков, Ерохин, Эрнани.., зачем?! Что у нас совсем плохо с резервом? Ну что же, посмотрим..

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL > BarStep 25 ноября 2018, 18:41

      Богданыч пока не может определиться с составом...

      1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 25 ноября 2018, 17:55

      Зуев и Юсупов...Надеюсь они в отличной форме и Георгиевич уверен в них.

      1
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      Рейтинг: -546

      massaboss 25 ноября 2018, 17:52

      Пока по кубку ясно только, что второй состав Зенита слабее второго состава Ростова. А вот первые составы поглядим.

      2
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > massaboss 25 ноября 2018, 17:54

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 17:48

      Эрнани на поле выпускать опасно.

      7
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > prezent2017 25 ноября 2018, 18:01

      согласен этот малец непредсказуем .удачи Зениту!!!

      5
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > prezent2017 25 ноября 2018, 18:27

      Сегодня Эрнани напомнит о себе.

      1
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      Рейтинг: +422

      TRELL > prezent2017 25 ноября 2018, 18:38

      Очень техничный игрок,но не стабильный! Сейчас очень хороший шанс показать себя... Либо,на выход.

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