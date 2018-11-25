Дриусси, Мак и Эрнани – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 15-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Зуев, Сигурдарсон.

Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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