Червиченко: «Судейство? «Спартаку» позорно воровать очки у аутсайдера таким образом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ раскритиковал работу судей.

«Те два гола, которые забил «Спартак» за минуту – это исключительно расстройство «Крыльев», которым не поставили стопроцентный пенальти. Так часто бывает. Пока команда думает, какой шанс у них украли, теряет концентрацию и пропускает.

Не стоит забывать, что «Крылья» – аутсайдер нашего чемпионата. Позорно воровать очки у аутсайдера таким образом. Нужно смотреть на матч с «Локомотивом» – там уже такие штучки не пройдут. Свое состояние надо оценивать по игре с равным соперником», – сказал Червиченко.

На матче работала судейская бригада Владимира Москалева.

Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Ошибки вопиющие. Будем писать в судейский комитет»