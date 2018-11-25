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    Червиченко: «Судейство? «Спартаку» позорно воровать очки у аутсайдера таким образом»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 15-го тура РПЛ раскритиковал работу судей.

    «Те два гола, которые забил «Спартак» за минуту – это исключительно расстройство «Крыльев», которым не поставили стопроцентный пенальти. Так часто бывает. Пока команда думает, какой шанс у них украли, теряет концентрацию и пропускает.

    Не стоит забывать, что «Крылья» – аутсайдер нашего чемпионата. Позорно воровать очки у аутсайдера таким образом. Нужно смотреть на матч с «Локомотивом» – там уже такие штучки не пройдут. Свое состояние надо оценивать по игре с равным соперником», – сказал Червиченко.

    На матче работала судейская бригада Владимира Москалева.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Ошибки вопиющие. Будем писать в судейский комитет»

    Источник: Sport24

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    25.11.2018 17:15
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +718

      ДВС 25 ноября 2018, 22:44

      Тут у нас в компании вспоминали былые победы Зенита в связи с окончанием карьеры Аршавина. У меня приятель подал мысль в разговоре, что спасибо российским судьям, если бы не они , то Зенит не выиграл бы два евротрофея. Научили, чтоб через тернии к звёздам, не обращая на судейство. Так что КС не отчаиваться.

      0
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 25 ноября 2018, 22:14

      Что за бред он несет. Стыдно было бы если бы Спартак покупал бы судей, но он этого не делает. И договорняки не играет. Да иногда везет, а бывало много случаев наоборот

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 25 ноября 2018, 20:40

      Интересно, как Спартак своровал очки у аутсайдера? Кто судил, Спартак или назначенный Егоровым судья? Весь спрос с судьи. Так же и Спартак судьи не раз лишали пенальти. Что-то об этом Червиченко не возмущался, на радость троллям, которые тут хай подняли. Такое у нас судейство, тупое, а команды не при чем, они играют по свистку и выполняют требования судьи.

      3
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 25 ноября 2018, 20:30

      Крысят у аутов, это для поросят не впервой,- свинья и падаль сожрет.

      -2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > anjaneri 25 ноября 2018, 20:43

      Такую падаль как ты, даже шакалы жрать не станут, не говоря уже о свиньях.

      3
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      Рейтинг: +2744

      a_who 25 ноября 2018, 20:11

      Не подгадить делом , так подгадить словом...

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 ноября 2018, 20:06

      А красно-белая ромба
      Кому-то черный глаз слепила.
      Ты раздражала силы зла,
      и до того их довела,
      Что...
      Дальше сами продолжайте.

      0
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 25 ноября 2018, 20:01

      без судей в пердив

      0
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      Рейтинг: +491

      arrivalgist 25 ноября 2018, 18:57

      Выиграли по делу, нечего расслабляться Крылышкам... но пеналь все же должен быть и боюсь тогда все развивалось бы совсем не так.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 ноября 2018, 17:59

      Фу, гадкий и мерзкий "обиженный"! Когда же ты лопнешь от желчи?

      7
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      Рейтинг: -546

      massaboss 25 ноября 2018, 17:56

      Комменты супер - поедание куска гнилого мяса опарышами.

      3
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