Гендиректор «Крыльев Советов»: «Ошибки вопиющие. Будем писать в судейский комитет»

И тут москали поднасрали...
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ раскритиковал работу арбитров.
«Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу.
VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться.
Я не верю, что это была предвзятость, но ошибки вопиющие. Мы будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», – сказал Шашков.
Матч обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалевым.
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