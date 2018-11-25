Гендиректор «Крыльев Советов»: «Ошибки вопиющие. Будем писать в судейский комитет»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ раскритиковал работу арбитров.

«Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу.

VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться.

Я не верю, что это была предвзятость, но ошибки вопиющие. Мы будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», – сказал Шашков.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалевым.

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