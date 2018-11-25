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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Ошибки вопиющие. Будем писать в судейский комитет»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ раскритиковал работу арбитров.

    «Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу.

    VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться.

    Я не верю, что это была предвзятость, но ошибки вопиющие. Мы будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», – сказал Шашков.

    Матч обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалевым.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: «Чемпионат»

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    25.11.2018 17:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 25 ноября 2018, 19:42

      И тут москали поднасрали...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 18:35

      Москалёв уже в этом чемпионате столько накосячил, получал уже двойки, но его упорно Егоров ставит не только на матчи ведущих команд, но и на принципиальные матчи "Зенита с московскими командами. Пора уже его не поощрять за подобное судейство, а отстранять и на долго.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 ноября 2018, 18:10

      на тебе карандаш и листок пиши во все инстанции если там тебя услышат

      1
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      Рейтинг: +2214

      spam2009 25 ноября 2018, 18:04

      Тогда уж пишите и про свой гол из офсайда и что Башкирова надо было удалять

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 25 ноября 2018, 17:24

      ГОЛ крыльев из вне игры.

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 25 ноября 2018, 17:09

      Не забудьте написать про второй фол Башкирова в середине 1-го тайма на Глушакове, когда его должны были удалять с поля. А после этого была бы уже совсем другая игра.

      4
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 25 ноября 2018, 17:08

      Только обо ВСЕХ ошибках судьи пиши, в том числе и в пользу Крыльев.

      4
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