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    Мата продлит контракт с «МЮ», несмотря на интерес «Атлетико»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата близок к продлению контракта, сообщает Mirror.

    Стороны работают над новым соглашением сроком до 2022 года. Прежде сообщалось, что 30-летний футболист сборной Испании интересен мадридскому «Атлетико» – принципиальному сопернику «Реала», которому он принадлежал с 2003-го по 2007-й год.

    Мата пополнил состав манкунианцев в январе 2014 года, перейдя из «Челси» за 44,73 миллиона евро. В составе клуба он выиграл Лигу Европы, а также Суперкубок, Кубок и Кубок лиги Англии.

    В текущем сезоне испанец забил три гола и отдал одну результативную передачу в 13-ти встречах всех соревнований на клубном уровне.

    Источник: Mirror

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    25.11.2018 15:22
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