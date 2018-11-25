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    Агент: «Зенит» ищет игрока на позицию левого защитника. Скорее всего, это будет легионер»

    Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Евгения Чернова, заявил, что петербургский клуб ищет усиление на позицию левого защитника.

    – Вы ведете дела защитника «Зенита» Евгения Чернова. У него в декабре истекает контракт с «Зенитом» – будет ли он продлен?

    – По поводу продления пока нет информации. Общался и со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой, и с Сергеем Семаком. Клуб ищет на позицию левого защитника футболиста. Скорее всего, это будет легионер. Если не найдут, могут выйти к нам с предложением. Пока не выходили. Конкретные предложения по Чернову есть.

    Ранее сообщалось, что Чернов интересен двум московским топ-клубам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2018 12:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 25 ноября 2018, 16:51

      им не игрок нужен, а очередного Эрнани ну а дальше по отработанной схеме

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 ноября 2018, 14:27

      Своих надо наигрывать...

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 ноября 2018, 14:23

      Вот ********.
      Чернов и Набиуллин, пусть и проваливаются иногда, но стараются.
      Они еще прибавляют.
      Русский паспорт в +
      Лучше бы в полузащиту нормального разгоняющего нашли и нападающего высококласного.
      Сил на них нет...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 13:20

      Селекционерам надо деньги попилить. Поэтому и ищут иносранца.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 25 ноября 2018, 13:12

      Зениту нужно поменять три четверти состава и весь тренерский и управленческий персонал

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      Рейтинг: +4095

      Kollljan > Garrincha58 25 ноября 2018, 13:44

      И главного спонсора.

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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 25 ноября 2018, 12:57

      Где левша?

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