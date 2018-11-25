Агент: «Зенит» ищет игрока на позицию левого защитника. Скорее всего, это будет легионер»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Евгения Чернова, заявил, что петербургский клуб ищет усиление на позицию левого защитника.

– Вы ведете дела защитника «Зенита» Евгения Чернова. У него в декабре истекает контракт с «Зенитом» – будет ли он продлен?

– По поводу продления пока нет информации. Общался и со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой, и с Сергеем Семаком. Клуб ищет на позицию левого защитника футболиста. Скорее всего, это будет легионер. Если не найдут, могут выйти к нам с предложением. Пока не выходили. Конкретные предложения по Чернову есть.

Ранее сообщалось, что Чернов интересен двум московским топ-клубам.