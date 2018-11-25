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    Эмери смотрит сериал «Острые козырьки», чтобы поднять уровень английского

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о том, как проводит свободное время.

    Испанский специалист смотрит сериал «Острые козырьки» (2013 – настоящее время), чтобы поднять свой уровень английского. Действие сериала происходит в Бирмингеме, герои говорят с местным акцентом.

    «В любой профессии вы должны чувствовать страсть, чтобы показать лучшее, на что вы способны. Футбол – моя страсть.

    Это моя работа, но я не думаю о футболе каждый день как о работе, это мое любимое хобби. Я делаю работу с огромным желанием.

    Я могу проводить время со своей семьей, с детьми, с друзьями. Сейчас я смотрю английские сериалы, чтобы подтянуть английский. «Острые козырьки». Он хороший, но его сложно понять. Действие происходит в Бирмингеме. И он очень агрессивный. Но он хороший, хороший», – сказал Эмери.

    Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года и на всех пресс-конференциях общался с журналистами на английском языке. Сегодня его команда сыграет в матче 13-го тура АПЛ против «Борнмута», встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Sky Sports

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    25.11.2018 11:06
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