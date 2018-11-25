Витсель: «Приятно продолжить нашу серию в Бундеслиге»

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Майнцем» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии (2:1).

Дортмундская команда набрала набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

«Отличный результат на выезде, тяжелый матч. Приятно продолжить нашу серию в Бундеслиге. Спасибо фанатам за поддержку!» – написал Витсель в твиттере.