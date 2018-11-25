Витсель: «Приятно продолжить нашу серию в Бундеслиге»

"Шмели" в этом сезоне довольно громко "жужжат" в Бундеслиге и проводят удачно сезон, демонстрируя интересную и яркую игру.
Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Майнцем» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии (2:1).
Дортмундская команда набрала набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.
«Отличный результат на выезде, тяжелый матч. Приятно продолжить нашу серию в Бундеслиге. Спасибо фанатам за поддержку!» – написал Витсель в твиттере.
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— Axel Witsel (@axelwitsel28) 24 ноября 2018 г.