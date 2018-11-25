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    Витсель: «Приятно продолжить нашу серию в Бундеслиге»

    Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поделился впечатлениями от победы над «Майнцем» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата Германии (2:1).

    Дортмундская команда набрала набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

    «Отличный результат на выезде, тяжелый матч. Приятно продолжить нашу серию в Бундеслиге. Спасибо фанатам за поддержку!» – написал Витсель в твиттере.

    Источник: Твиттер Акселя Витселя

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    25.11.2018 09:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 10:54

      "Шмели" в этом сезоне довольно громко "жужжат" в Бундеслиге и проводят удачно сезон, демонстрируя интересную и яркую игру.

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