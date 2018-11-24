Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на два часа позже

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» сыграют на час позже.

Игра должна была начаться в 17:00 по местному времени, ее перенесли на 18:00. Фанаты хозяев атаковали автобус с игроками «Бока Хуниорс».

По московскому времени матч начнется в 00:00. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

UPD 23:48 в официальном твиттере КОНМЕБОЛ сообщили, что игра начнется в 19:15 по местному времени (01:15 по московскому времени).

UPD 01:42 Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на воскресенье

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