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    Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на два часа позже

    Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» сыграют на час позже.

    Игра должна была начаться в 17:00 по местному времени, ее перенесли на 18:00. Фанаты хозяев атаковали автобус с игроками «Бока Хуниорс».

    По московскому времени матч начнется в 00:00. Первая игра завершилась вничью – 2:2.

    UPD 23:48 в официальном твиттере КОНМЕБОЛ сообщили, что игра начнется в 19:15 по местному времени (01:15 по московскому времени).

    UPD 01:42 Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на воскресенье

    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: Официальный твиттер КОНМЕБОЛ

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    24.11.2018 23:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 25 ноября 2018, 00:36

      Может, уже сыграли, но не говорят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 25 ноября 2018, 00:13

      дисквалифицировать за такое надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 ноября 2018, 00:07

      Просто не решили, кто выиграет.
      Затеяли майдан.
      А это - надолго!
      ХА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 25 ноября 2018, 00:05

      В яндексе написали начало в 01.15

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 ноября 2018, 00:03

      А Путин приехал ???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 25 ноября 2018, 00:01

      Надо было перенести на нейтральное поле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 24 ноября 2018, 23:53

      пить то я заранее начал,как дотерпеть теперь?перенесли бы на завтра уже

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 24 ноября 2018, 23:50

      А моё мнение надо техничку ставить за такой беспредел и точка. В Европе за хоть малейший немёк на росизим в кричалках, банерах или что-нибудь подобное - матч без зрителей обеспечен, - там вообще беда! ФИФА АУ!!!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > DMитрий 24 ноября 2018, 23:53

      Там не фифа руллит

      1
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий > С-Пб on-line 25 ноября 2018, 00:04

      А кто по твоему в мировом футболе должен рулить? Понятно что в южной америке своя мафия есть, но так и в Италии она есть, и во Франции - если ты про это. Вспомним Ювентус, Марсель - результат всем известен.

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 24 ноября 2018, 23:02

      Болелы Ривера забросали камнями автобус Боки, есть пострадавшие, матч перенесён на 00.00 по Москве. Ждёмс.

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Чуни Муни 24 ноября 2018, 23:07

      Где посмотреть?

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Олег Колесов 26 ноября 2018, 00:08

      https://matchnews.tv/2569-river-pleyt-boka-huniors-live.html

      1
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Чуни Муни 26 ноября 2018, 01:11

      Спасибо.

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