Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на два часа позже

Может, уже сыграли, но не говорят?
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» сыграют на час позже.
Игра должна была начаться в 17:00 по местному времени, ее перенесли на 18:00. Фанаты хозяев атаковали автобус с игроками «Бока Хуниорс».
По московскому времени матч начнется в 00:00. Первая игра завершилась вничью – 2:2.
UPD 23:48 в официальном твиттере КОНМЕБОЛ сообщили, что игра начнется в 19:15 по местному времени (01:15 по московскому времени).
UPD 01:42 Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на воскресенье
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