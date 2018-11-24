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    РПЛ. «Анжи» сыграл вничью с «Рубином»

    «Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в матч 15-го тура РПЛ – 1:1.

    Махачкалинцы с 14-ю очками занимают предпоследнюю строчку, казанцы с 21 очком идут восьмыми.

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Калинин, 27; 1:1 – Долгов, 36.

    «Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Новосельцев, Гиголаев (Чансельор, 81), Чайковский, Ондуа, Кацаев (Понсе, 67), Савичев, Кулик, Долгов (Ахъядов, 74).

    «Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Уремович, Навас, Гранат, Калинин, Могилевец, Байрамян, Игорь Коновалов (Камболов, 46), Полоз (Шекари, 64), Азмун.

    Предупреждения: Чайковский, 23; Понсе, 70 – Камболов, 50; Байрамян, 70; Навас, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2018 20:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 25 ноября 2018, 10:21

      Когда у нас полноценная команда появится?, что бы замены реальные были, как усиление, а не 5 человек на лавке из которых 2 голкипера..Бердыев из этого состава выжимает максимум..

      0
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 24 ноября 2018, 23:27

      Бердыев очень даже может игроков настроить.!!!!!!!!!!!!!!! А про Ростов говорили !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 22:18

      Нудная игра, противно смотреть.

      2
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 > prezent2017 24 ноября 2018, 23:29

      Татары не нужны в таблице!!!!

      1
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 24 ноября 2018, 21:25

      Ничего удивительного в результате нет, поскольку команды одного уровня.

      2
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      Рейтинг: +185

      Edward52 24 ноября 2018, 21:08

      Анжи молодцы.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 24 ноября 2018, 20:56

      сможет Бердыев 11 ничьих за вторую половину сезона сделать????

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 ноября 2018, 20:54

      Скучная игра Рубина, опять ничья!...Бикиевич потерял уровень классного тренера...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > a-rakhmatov 24 ноября 2018, 20:58

      мне кажется они седуксен жрут вместо витаминов

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