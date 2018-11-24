РПЛ. «Анжи» сыграл вничью с «Рубином»

Когда у нас полноценная команда появится?, что бы замены реальные были, как усиление, а не 5 человек на лавке из которых 2 голкипера..Бердыев из этого состава выжимает максимум..
«Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в матч 15-го тура РПЛ – 1:1.
Махачкалинцы с 14-ю очками занимают предпоследнюю строчку, казанцы с 21 очком идут восьмыми.
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Калинин, 27; 1:1 – Долгов, 36.
«Анжи»: Дюпин, Гапон, Удалый, Новосельцев, Гиголаев (Чансельор, 81), Чайковский, Ондуа, Кацаев (Понсе, 67), Савичев, Кулик, Долгов (Ахъядов, 74).
«Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Уремович, Навас, Гранат, Калинин, Могилевец, Байрамян, Игорь Коновалов (Камболов, 46), Полоз (Шекари, 64), Азмун.
Предупреждения: Чайковский, 23; Понсе, 70 – Камболов, 50; Байрамян, 70; Навас, 76.