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    Солари – после 0:3 в Эйбаре: «Неправильно делать выводы по одному матчу»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог поражению от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

    «Разумеется, результат плохой. После четырех побед подряд мы рассчитывали выиграть и здесь. Надо работать, чтобы исправить элементы нашей игры, которые сегодня не сработали.

    Была ли эта игра худшей в сезоне? Не знаю. Определенно худшая за последние пять матчей (срок пребывания Солари в должности – прим. «Бомбардира».

    Не думаю, что мы недооценили соперника. Все началось с того, что в начале встречи мы проиграли несколько микродуэлей.

    Неправильно делать выводы по одному матчу. Я буду работать с тем, что пойму во время анализа своих пяти матчей», – сказал испанец.

    Сливочные пропустили в 11-м матче подряд, повторив антирекорд 14-летней давности.

    «Эйбар» уничтожил «Реал». У Мадрида большие проблемы

    Источник: Твиттер журналиста Дермота Корригана

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    24.11.2018 17:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +565

      Damir07 24 ноября 2018, 21:45

      Ты друг мой в такой команде где такие команды эйбар от страха сами себе должны забивать или может рамос допиг не пиинял и не смог их сдержать )))

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 20:47

      Так можно вообще потерять "дух победителя".

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 ноября 2018, 19:34

      На сколько там с ним Реал продлил контракт? 2 или 3 года? Или даже больше. Да, по одному матчу выводы не делают, но Реал, в целом, чудесным образом вдруг не стал играть качественно лучше. Да и глупо было бы на это надеяться. Солари, если не покажет реально тренерскую работу топ-уровня, то продержится до лета, где ему и найдут замену. Не верится, что он начнёт новый сезон у руля Реала, разве что Кастильи.

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