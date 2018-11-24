Солари – после 0:3 в Эйбаре: «Неправильно делать выводы по одному матчу»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итог поражению от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

«Разумеется, результат плохой. После четырех побед подряд мы рассчитывали выиграть и здесь. Надо работать, чтобы исправить элементы нашей игры, которые сегодня не сработали.

Была ли эта игра худшей в сезоне? Не знаю. Определенно худшая за последние пять матчей (срок пребывания Солари в должности – прим. «Бомбардира».

Не думаю, что мы недооценили соперника. Все началось с того, что в начале встречи мы проиграли несколько микродуэлей.

Неправильно делать выводы по одному матчу. Я буду работать с тем, что пойму во время анализа своих пяти матчей», – сказал испанец.

Сливочные пропустили в 11-м матче подряд, повторив антирекорд 14-летней давности.

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