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    Хохлов: «В очередной раз сталкиваемся с плохой реализацией»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Енисея» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

    «В очередной раз сталкиваемся с плохой реализацией. Соперник реализовал все моменты, которые были у наших ворот.

    Что происходит с «Динамо» в матчах с аутсайдерами? Первый тайм что с «Анжи» слабо провели, что сегодня пропустили сразу — и начинаем мучиться, не можем забить гол. Не могу сказать, что это нехватка самоотдачи или плохой настрой, но момент, который «Енисей» создал на третьей минуте, стал ключевым сегодня», – сказал специалист.

    Московский клуб выиграл только один матч из последних девяти. Команда Хохлова занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Чемпионат

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    24.11.2018 16:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +459

      77SAM 25 ноября 2018, 09:27

      Эх ! Динамо...

      0
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      Рейтинг: -37

      крокодилов-нильский 24 ноября 2018, 22:00

      б...ть где силкин ...? сам в ахтунге....но будет креативнее....

      0
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      Рейтинг: -37

      крокодилов-нильский 24 ноября 2018, 21:58

      совесть имей ! уходи МУДЕНЬ....

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 20:38

      Свои моменты надо использовать ,но это футбол и такое тоже бывает.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > zigbert 24 ноября 2018, 22:44

      В футболе всё БЫВАЕТ,именно бывает значит иногда должно быть и по другому, а по другому я лично давно не видел даже победа над Зенитом не убедила ни в чём игры полноценной нет так иногда моментами за счёт индивидуальных действий, можно было б вылазить за счёт стандартов как Спартак в первых турах или Ростов Карпина, но каждый угловой просто ни о чём непонятно абсолютно что происходит с командой, но как известно за результат отвечает тренер, а результата нет вывод напрашивается сам собой.

      1
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 24 ноября 2018, 20:37

      Игроки безответственно играют в пас, Если даже следует обостряющий пас к линии штрафной, то следующий пас идёт назад, что нейтрализует атакующие действия, замедляет атаку или следует не нацеленный навес в штрафную , а абы куда на авось в самую гущу игроков. Игроки "исполняют", как плохие актёры, которые не могут сказать ни одной законченной фразы, сплошные обрывки, неточности, рикошеты и потери в простейших ситуациях с обрезанием всей атакующей группы. В рамку попадают в среднем 2 раза за игру и то точно в руки вратарю и ещё 1 раз в штангу (для самоуспокоения, мол, не повезло). На такой рваный футбол, насыщенный разве что неточностями и мелкими фолами смотреть противно. После таких игр я бы на месте тренера ещё 2 тайма по 45 минут заставлял бы игроков по очереди вслух читать вот такие "приветы" от болельщиков! Чтобы знали, почему на такой футбол народ не хочет приходить на стадион, а в магазине клубной атрибутики не может определиться с покупкой майки с фамилией своего кумира, потому что сейчас с этим могут определиться только родственники игроков...

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Vitaly1960 24 ноября 2018, 22:36

      Под каждым словом подписываюсь зрелище ужасное.
      Привет из Зеленограда.

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      Рейтинг: +213

      nik_59 24 ноября 2018, 20:30

      За "Динамо" обидно! Хохлов-ладно уж.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 ноября 2018, 20:07

      Под Хохловым закачалось кресло! Балов так на 7! Не удивлюсь, если его завтра снимут!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 19:56

      Какой тренер, такая и реализация.

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      Рейтинг: +1390

      Taps 24 ноября 2018, 18:23

      Хохлова милиция скоро посОдит .

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 ноября 2018, 17:43

      точнее в очередной раз сталкиваемся с плохим тренером а не с реализацией

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