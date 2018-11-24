Хохлов: «В очередной раз сталкиваемся с плохой реализацией»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от «Енисея» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ.

«В очередной раз сталкиваемся с плохой реализацией. Соперник реализовал все моменты, которые были у наших ворот.

Что происходит с «Динамо» в матчах с аутсайдерами? Первый тайм что с «Анжи» слабо провели, что сегодня пропустили сразу — и начинаем мучиться, не можем забить гол. Не могу сказать, что это нехватка самоотдачи или плохой настрой, но момент, который «Енисей» создал на третьей минуте, стал ключевым сегодня», – сказал специалист.

Московский клуб выиграл только один матч из последних девяти. Команда Хохлова занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.