Mirror: налоги Канте по новому контракту больше, чем у Amazon и Starbucks вместе взятых

Вчера, 23-го ноября, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продлил контракт до 2023 года.

Месячная зарплата француза составит 290 тысяч фунтов. По информации Mirror, сумма налогов игрока возрастет до 594 тысяч фунтов в месяц и 6,7 миллионов в год.

Эта сумма больше, чем у торговой интернет-площадки Amazon и сети кофеен Starbucks вместе взятых. «Амазон» в прошлом году заплатил 1,7 миллионов фунтов налогов, «Старбакс» – 4,5 миллиона.

Канте пополнил состав лондонского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Лестер Сити» за 35,8 миллионов. В текущем сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16-ти играх всех турниров на клубном уровне.

В июле 27-летний футболист стал чемпионом мира в составе сборной Франции.