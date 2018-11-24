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    Mirror: налоги Канте по новому контракту больше, чем у Amazon и Starbucks вместе взятых

    Вчера, 23-го ноября, полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продлил контракт до 2023 года.

    Месячная зарплата француза составит 290 тысяч фунтов. По информации Mirror, сумма налогов игрока возрастет до 594 тысяч фунтов в месяц и 6,7 миллионов в год.

    Эта сумма больше, чем у торговой интернет-площадки Amazon и сети кофеен Starbucks вместе взятых. «Амазон» в прошлом году заплатил 1,7 миллионов фунтов налогов, «Старбакс» – 4,5 миллиона.

    Канте пополнил состав лондонского клуба в июле 2016 года, перейдя из «Лестер Сити» за 35,8 миллионов. В текущем сезоне он забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16-ти играх всех турниров на клубном уровне.

    В июле 27-летний футболист стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

    Источник: Mirror

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    24.11.2018 15:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 ноября 2018, 16:39

      какое-то туфтовое сравнение, 1,7 млн налогов амазона это только налог на прибыль, подоходные налоги сотрудников не учитываются, то же самое наверное и про старбакс

      да и вообще компании дают рабочие места в стране, если компания будет вообще безприбыльной, то это всё равно лучше чем личные доходы какого-то там футболиста

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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 24 ноября 2018, 16:04

      Месячная зарплата француза составит 290 тысяч фунтов. По информации Mirror, сумма налогов игрока возрастет до 594 тысяч фунтов в месяц

      То есть Канте ежемесячно доплачивает 300 тысяч фунтов налогов со своего кармана?

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Бенедиктус 24 ноября 2018, 16:33

      скорее всего 290 тысяч в неделю, по месяцам там никто з/п не считает, да и 3.5 млн в год для топ-игрока выглядят для АПЛ совсем слабенько, в оригинальной новости речь идёт про 15 млн в год

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 24 ноября 2018, 15:56

      Чтото мне кажется амазон со старбаксом кого то как то обманывают))

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      Рейтинг: +355

      kvm5 24 ноября 2018, 15:40

      Amazon не доплачивает

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