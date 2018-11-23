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    «Челси» продлил контракт с Канте до 2023 года

    «Челси» объявил о продлении контракта с полузащитником Н’Голо Канте. Соглашение рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

    Ранее СМИ сообщили, что по новому контракту француз будет зарабатывать 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю и, таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории лондонцев.

    27-летний хавбек перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года. В сезоне-2018/19 он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Челси»

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    23.11.2018 13:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 20:11

      На очереди Азар за продлением и зарплатой в 300 т. фунтов стерлингов в неделю...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 23 ноября 2018, 19:54

      хорошая новость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 23 ноября 2018, 14:00

      Кроме как Канте в мире сейчас круче опорника нет, но можно еще Бускетса приписать

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