«Челси» продлил контракт с Канте до 2023 года

На очереди Азар за продлением и зарплатой в 300 т. фунтов стерлингов в неделю...
«Челси» объявил о продлении контракта с полузащитником Н’Голо Канте. Соглашение рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.
Ранее СМИ сообщили, что по новому контракту француз будет зарабатывать 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю и, таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории лондонцев.
27-летний хавбек перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года. В сезоне-2018/19 он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 ноября 2018 г.