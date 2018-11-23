«Челси» продлил контракт с Канте до 2023 года

«Челси» объявил о продлении контракта с полузащитником Н’Голо Канте. Соглашение рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

Ранее СМИ сообщили, что по новому контракту француз будет зарабатывать 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю и, таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории лондонцев.

27-летний хавбек перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года. В сезоне-2018/19 он провел за команду 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.