Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Челси» предлагает Канте самый большой контракт в истории клуба

    «Челси» хочет оградить себя от возможной потери полузащитника Н’Голо Канте.

    Лондонцы намерены подписать с французом новый пятилетний контракт с зарплатой 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 325 тысяч евро). Это сделает 27-летнего хавбека самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Челси». Сам игрок, которым интересуется «Реал», не против продлить соглашение с лондонским клубом.

    Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в июле 2016 года. В этом сезоне он провел за синих 16 матчей во все турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2018 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 ноября 2018, 14:28

      Конечно стоит!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 20 ноября 2018, 19:53

      Он того стоит, черный бриллиант команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 20 ноября 2018, 17:26

      В год бюджет клуба РФПЛ получается)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 