«Челси» предлагает Канте самый большой контракт в истории клуба

«Челси» хочет оградить себя от возможной потери полузащитника Н’Голо Канте.

Лондонцы намерены подписать с французом новый пятилетний контракт с зарплатой 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 325 тысяч евро). Это сделает 27-летнего хавбека самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Челси». Сам игрок, которым интересуется «Реал», не против продлить соглашение с лондонским клубом.

Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в июле 2016 года. В этом сезоне он провел за синих 16 матчей во все турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.