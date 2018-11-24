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    Аленичев: «Планирую работать с «Енисеем» во втором круге»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

    «Решили сыграть в четыре защитника. Хотим показать более открытый футбол. Обстановка позволяет. И готовились так – в четыре защитника. Посмотрим, что получится.

    В какой-то степени нам на руку, что мало игроков сборных. «Динамо» вот потеряло Рауша. Это фундаментальный игрок. Особенно при подключениях в атаку.

    Об обреченности речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди половина чемпионата еще. Все может случиться. Ребята это осознают. Мы должны показать хороший футбол, что уже делали в этом сезоне. Цель – три очка.

    Планирую ли работать во втором круге с «Енисеем»? Да, планирую», – «Спорт-Экспресс» приводит слова Аленичева в эфире телеканала «Матч Премьер».

    К 35-й минуте матча на «Арене-Химки» счет 1:0 в пользу красноярского клуба. Следить за встречей можно здесь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2018 14:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 20:06

      Если до матча с Динамо принял такое решение ,то после победы это выглядит очевидным.

      2
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 24 ноября 2018, 15:17

      Держись, Алень! Удачи!!!

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п 24 ноября 2018, 14:59

      В Енисее маловато мастеровитых игроков, Саркисов неплохой нап ,но удара нет.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > sssrspartak 24 ноября 2018, 16:02

      Динамо смотрелось мастеровитее, у некоторых игроков Енисея проблемы с обработкой мяча.Но моментами напоминали Спартак в лучшие времена,особенно когда динамовцы подустали.Может быть дело в утрате уверенности.

      1
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