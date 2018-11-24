Аленичев: «Планирую работать с «Енисеем» во втором круге»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев дал интервью перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Решили сыграть в четыре защитника. Хотим показать более открытый футбол. Обстановка позволяет. И готовились так – в четыре защитника. Посмотрим, что получится.

В какой-то степени нам на руку, что мало игроков сборных. «Динамо» вот потеряло Рауша. Это фундаментальный игрок. Особенно при подключениях в атаку.

Об обреченности речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди половина чемпионата еще. Все может случиться. Ребята это осознают. Мы должны показать хороший футбол, что уже делали в этом сезоне. Цель – три очка.

Планирую ли работать во втором круге с «Енисеем»? Да, планирую», – «Спорт-Экспресс» приводит слова Аленичева в эфире телеканала «Матч Премьер».

К 35-й минуте матча на «Арене-Химки» счет 1:0 в пользу красноярского клуба. Следить за встречей можно здесь.