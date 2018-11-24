Симеоне: «Барселона» – лучшая команда мира, пусть и не имеет постоянных успехов в Европе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Барселоне» перед встрече с сине-гранатовыми в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

«Я считаю «Барселону» лучшей командой мира, пусть они сейчас и не имеют постоянных успехов в Европе.

Мы знаем, насколько опасна это команда. Кто бы у них сегодня ни вышел в стартовом составе, Коутиньо или Малком, они все равно сыграют на высокой скорости.

Мы постарались избежать травм к этому матчу. У нас только три потери. Все прекрасно понимают, насколько важна эта игра», – цитирует аргентинца Marca.

Встреча пройдет на «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.