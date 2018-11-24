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    Симеоне: «Барселона» – лучшая команда мира, пусть и не имеет постоянных успехов в Европе»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о «Барселоне» перед встрече с сине-гранатовыми в рамках 13-го тура чемпионата Испании.

    «Я считаю «Барселону» лучшей командой мира, пусть они сейчас и не имеют постоянных успехов в Европе.

    Мы знаем, насколько опасна это команда. Кто бы у них сегодня ни вышел в стартовом составе, Коутиньо или Малком, они все равно сыграют на высокой скорости.

    Мы постарались избежать травм к этому матчу. У нас только три потери. Все прекрасно понимают, насколько важна эта игра», – цитирует аргентинца Marca.

    Встреча пройдет на «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Marca

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    24.11.2018 13:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 24 ноября 2018, 20:13

      Диего Симеоне мужик!

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 17:30

      Об игре соперника всегда надо относится с уважением ,иначе победа над ней не будет такой значимой.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 ноября 2018, 15:46

      ну да в отличие от вашего автобуса лч у нас есть ! и в испании всегда первые !

      0
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      Рейтинг: +95

      саня ле 24 ноября 2018, 15:29

      спорное заявление.

      0
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 24 ноября 2018, 14:05

      Симеоне красавец! что тыт ещё сказать...?! и пыль в глаза пустил, и на счёт успехов в европе под....е...бнул )

      4
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY > Project Бабангида 24 ноября 2018, 15:10

      !!! )))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 24 ноября 2018, 20:23

      Слишком тонкий развод для Диего. Полагаю, что он был искренен в своих суждениях. Лучшая команда по игре, по качеству её организации, но результаты могут быть неоднозначными. "Реал" трижды подряд выигрывал ЛЧ, но чемпионат Испании за 5 лет один раз в 2016-2017г. Сколько игр в плей-офф ЛЧ и сколько в национальном чемпионате ?... Поэтому полагаю, что он был искренен в своём заявлении. А я берусь утверждать, что " Барса" лучшая команда в мире на протяжении многих последних лет, не взирая на 0,7 л. сухого вина и 100 гр. французского валидола с кофе... )))

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