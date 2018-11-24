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    Бекао избежал травмы. Бразилец сможет сыграть с «Викторией»

    Защитник ЦСКА Родриго Бекао по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) избежал травмы и сможет выйти на поле в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории». Об этом заявил агент футболиста Антонио Фернандо Терчейро.

    «У Бекао нет травмы. Ничего серьeзного. Родриго сможет сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов», – сказал Терчейро.

    В матче с «Ахматом» Бекао получил травму и покинул поле на электрокаре. Позже бразилец продолжил игру.

    Матч ЦСКА – «Виктория» состоится 27 ноября в Москве на стадионе «Лужники».

    Источник: «Чемпионат»

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    24.11.2018 11:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 24 ноября 2018, 13:28

      Вот и славно, скоро и Марио подтянется. Викторию надо обыгрывать и в ЛЕ весной пройти как можно дальше. Если конечно Челси с Арсеналом и Боруссией не попадутся.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 ноября 2018, 12:49

      ну слава богу ! у нас с защитниками беда прям.....

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