Бекао избежал травмы. Бразилец сможет сыграть с «Викторией»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) избежал травмы и сможет выйти на поле в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории». Об этом заявил агент футболиста Антонио Фернандо Терчейро.

«У Бекао нет травмы. Ничего серьeзного. Родриго сможет сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов», – сказал Терчейро.

В матче с «Ахматом» Бекао получил травму и покинул поле на электрокаре. Позже бразилец продолжил игру.

Матч ЦСКА – «Виктория» состоится 27 ноября в Москве на стадионе «Лужники».