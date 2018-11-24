Бекао избежал травмы. Бразилец сможет сыграть с «Викторией»

Вот и славно, скоро и Марио подтянется. Викторию надо обыгрывать и в ЛЕ весной пройти как можно дальше. Если конечно Челси с Арсеналом и Боруссией не попадутся.
Защитник ЦСКА Родриго Бекао по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0) избежал травмы и сможет выйти на поле в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории». Об этом заявил агент футболиста Антонио Фернандо Терчейро.
«У Бекао нет травмы. Ничего серьeзного. Родриго сможет сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов», – сказал Терчейро.
В матче с «Ахматом» Бекао получил травму и покинул поле на электрокаре. Позже бразилец продолжил игру.
Матч ЦСКА – «Виктория» состоится 27 ноября в Москве на стадионе «Лужники».