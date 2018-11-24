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    Ибрагимович – агенту: «Пошел ты, жирный! Если обо мне снимут фильм, тебя сыграет Дэнни Де Вито»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, выпустил автобиографию. В одной из частей он рассказал о взаимоотношениях со шведским форвардом.

    «После операции на колене в Питтсбурге я валял перед ним дурака, ведь ради Златана я должен был оставаться сильным. Он говорил: «Пошел ты, жирный! Если обо мне снимут фильм, тебя сыграет Дэнни Де Вито. Я отвечал: «Сам пошел!». Так начинался каждый день.

    Я мыл и кормил его будто собственного сына. Делал так, чтобы он забывал о травме», – приводит выдержку из автобиографии Райолы The Sun.

    В апреле 2017 года Ибрагимович получил разрыв крестообразных связок колена и в связи с этим планировал завершить карьеру.

    Источник: The Sun

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    24.11.2018 10:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 1 декабря 2018, 12:09

      тогда роль Златана должна достаться Саше Барону Коэну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 24 ноября 2018, 13:33

      Сдается мне, это будет комедия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 24 ноября 2018, 13:12

      хы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 ноября 2018, 11:41

      Эта часть книги должна называться "король и шут".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 ноября 2018, 11:00

      конечно ухаживал . это его источник доходов ...

      2
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