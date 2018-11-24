Ибрагимович – агенту: «Пошел ты, жирный! Если обо мне снимут фильм, тебя сыграет Дэнни Де Вито»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, выпустил автобиографию. В одной из частей он рассказал о взаимоотношениях со шведским форвардом.

«После операции на колене в Питтсбурге я валял перед ним дурака, ведь ради Златана я должен был оставаться сильным. Он говорил: «Пошел ты, жирный! Если обо мне снимут фильм, тебя сыграет Дэнни Де Вито. Я отвечал: «Сам пошел!». Так начинался каждый день.

Я мыл и кормил его будто собственного сына. Делал так, чтобы он забывал о травме», – приводит выдержку из автобиографии Райолы The Sun.

В апреле 2017 года Ибрагимович получил разрыв крестообразных связок колена и в связи с этим планировал завершить карьеру.